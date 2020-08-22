Мнение: Коротко по Белоруссии. 21.08.2020

22.08.2020, 7:00, Разное

Запись сегодняшнего выступления Лукашенко в Дзержинске, где он рассказывает о том, о чем он ведет переговоры с Путиным, о том как на белорусском ТВ появились российские журналисты и т.д.

Выступление достаточно ясно дает понять, как линии Лукашенко собирается придерживаться в ближайшие недели, если не произойдет каких-то форс-мажоров.

Оппозиция сегодня ответила акцией "Цепь покаяния", выстроив линию от Куропат (где в прошлом году снесли памятник "жертвам сталинских репрессий" https://colonelcassad.livejournal.com/4948142.html до изолятора, где держали заключенных за протесты 9-12 августа.

Вот и антисталинизм подвезли и рассказы про "ужасы 1937-го года".

Плюс вечерний митинг оппозиции в Минске.

Плюс сегодняшние митинги в поддержку Лукашенко.

Брест

Мозырь

Жодино

Минск

Основной смотр митинговых активов будет завтра/послезавтра.

В целом, неделя с прошлых митингов в Минске очевидно прошла в пользу Лукашенко.

Оппозиции надо что-то менять, чтобы хоть на что-то претендовать.