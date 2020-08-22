 

ИГИЛ взяло на себя ответственность за убийство российского генерала в Сирии (+видео)

22.08.2020, 6:55, Разное

21 August

Selava Omar – Xeber24.net – “Agencies”

ИГИЛ (террористическая организация запрещенная в России) взяло на себя ответственность за взрыв СВУ два дня назад, недалеко от города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии,   который  имел  своей целью патруль российской армии  и, в результате которого,  был убит российский генерал-майор и ранены два других солдата.

На веб-сайте Telegram,  ИГИЛ сообщило , что «маршрут патруля  российской армии проходил  через  минное поле к востоку от города Сохна на востоке Сирии, в результате,  когда взорвалось взрывное устройство,  один из бригадных офицеров погиб, а другие были ранены».

В заявлении добавлено, что в том же регионе,  члены террористической организации напали на лидера про-московского  ополчения  «Национальная оборона», который, со своими товарищами, «ехал на автомобиле, когда под ним  взорвалось взрывное устройство», что привело к « смерти  лидера  вместе с несколькими его телохранителями».

Москва объявила о гибели одного из своих генералов в результате взрыва «самодельного взрывного устройства» во вторник, когда российская колонна пересекла границу возле Дейр-эз-Зора, отметив, что в результате атаки также были ранены два российских солдата.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что устройство взорвалось, когда российский конвой возвращался после гуманитарной операции недалеко от города Дейр-эз-Зор, в результате чего были ранены трое солдат, один из которых был «старшим военным советником в звании генерала », который вскоре скончался от ран.



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