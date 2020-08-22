 

В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

22.08.2020, 6:55, Разное

Alexey Ponomarev 21  August 2020

В июне 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 171-ФЗ. Основная идея этого закона – предоставить российским государственным арбитражным судам (арбитражным судам) исключительную юрисдикцию в отношении споров с участием российской стороны (или ее иностранной дочерней компании), в отношении которой были применены санкции иностранного государства, независимо от существующего арбитражного соглашения или соглашения о юрисдикции.

Согласно закону, даже если стороны согласились с юрисдикцией иностранного суда или арбитражного суда, находящегося за пределами России, лица, подпадающие под санкции, могут игнорировать положения о разрешении споров, если они не могут быть исполнены из-за санкций. Попавшее под санкции лицо должно будет оценить влияние санкций на контракт, и, если есть основания полагать, что применимые положения о разрешении споров не могут быть исполнены, оно может передать спор на рассмотрение в российские арбитражные суды первой инстанции.

Кроме того, закон предусматривает, что лица, подпадающие под санкции, могут обращаться в российские арбитражные суды с просьбой о запрете судебного разбирательства с целью предотвращения возбуждения или продолжения разбирательства в иностранном суде, где сторона, на которую наложены санкции, потенциально может быть лишена надлежащей защиты из-за своего статуса. Иностранная сторона, не выполнившая судебный запрет, наложенный российским судом, может быть привлечена к выплате денежной компенсации в размере, установленном в иностранном производстве. Также существует высокий риск того, что принятое решение суда или арбитражное решение не будет исполнено в России.

Следует отметить, что определение лица, подпадающего под действие санкций, предоставленное законом, довольно расплывчато и может быть истолковано судами очень широко. Еще неизвестно, как российские арбитражные суды будут применять соответствующие положения. Весьма вероятно, что суды будут использовать свое дискреционное право легкомысленно, обеспечивая защиту лицам и организациям, тесно связанным с государством.

Стоит отметить, что, поскольку закон не имеет экстерриториального действия, соответствующая сторона, тем не менее, может добиться успеха в получении и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитража за границей, несмотря на судебный запрет, вынесенный российским судом. Тем не менее, ему по-прежнему придется рассматривать и нести последствия любых параллельных разбирательств в российских судах, инициированных в соответствии с новым законом.

Этот закон может еще больше усложнить и без того сложный арбитражный режим, установленный в результате российских арбитражных реформ в 2016 и 2019 годах, и оказать сдерживающее воздействие на коммерческие отношения, включающие трансграничные сделки с российскими сторонами, по крайней мере, в тех случаях, когда иностранная сторона имеет  активы  в РФ или может пожелать привести в исполнение какое-либо судебное решение в России.



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