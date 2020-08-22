ИГИЛ взяло на себя ответственность за убийство российского генерала в Сирии (+видео)

22.08.2020, 6:55, Разное

21 August

Selava Omar – Xeber24.net – “Agencies”

ИГИЛ (террористическая организация запрещенная в России) взяло на себя ответственность за взрыв СВУ два дня назад, недалеко от города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, который имел своей целью патруль российской армии и, в результате которого, был убит российский генерал-майор и ранены два других солдата.

На веб-сайте Telegram, ИГИЛ сообщило , что «маршрут патруля российской армии проходил через минное поле к востоку от города Сохна на востоке Сирии, в результате, когда взорвалось взрывное устройство, один из бригадных офицеров погиб, а другие были ранены».

В заявлении добавлено, что в том же регионе, члены террористической организации напали на лидера про-московского ополчения «Национальная оборона», который, со своими товарищами, «ехал на автомобиле, когда под ним взорвалось взрывное устройство», что привело к « смерти лидера вместе с несколькими его телохранителями».

Москва объявила о гибели одного из своих генералов в результате взрыва «самодельного взрывного устройства» во вторник, когда российская колонна пересекла границу возле Дейр-эз-Зора, отметив, что в результате атаки также были ранены два российских солдата.

В заявлении Минобороны РФ говорится, что устройство взорвалось, когда российский конвой возвращался после гуманитарной операции недалеко от города Дейр-эз-Зор, в результате чего были ранены трое солдат, один из которых был «старшим военным советником в звании генерала », который вскоре скончался от ран.