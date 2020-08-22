Мнение: А если все же аллергия?!

22.08.2020, 6:46, Разное

Интересное, хотя и спорное мнение моей френдессы по ФБ Ольги Ключаревой, автора книги “Джеки Чан. Неистовый дракон”. Она настаивает на версии анафилактического шока, опираясь прежде всего на собственный опыт.

“Судя по тому, что я читаю, вижу и слышу, практически никто ни из вас, ни даже из специалистов (а так оно на самом деле и есть) не слишком хорошо знает и понимает, что же такое анафилаксия, анафилактический шок. О том, как это проявляется и даже какие последствия эта болезнь, эта обустроенность организма и эти проявления могут повлечь за собою.

Отвечу сразу на последний вопрос. Последствия – вплоть до смерти. Механизм реакции на аллерген – это сильнейшая, тотальная встряска всего организма.

Сам аллерген обнаружить бывает достаточно сложно. Более того. При первом-втором соприкосновении с ним организм его пропускает. Дальше же он по ошибке запускает всю защитную систему. В моём случае аллергеном послужило, скорее всего, кунжутное семя определённого вида (два тяжелейших приступа случились в Турции), действие которого было усилено и запущено… чаем.

Третий мой случай анафилаксии случился в Нью-Йорке (после суток вынужденного голодания пополам с физической активностью и девятичасовым переездом из одного города в другой, и, как следствие, – неизбежным стрессом). И снова, после съеденного в этой ситуации какого-то кренделя (видимо, с наличием и кунжута, и какого-нибудь, скажем, арахисового масла) и выпитого… чая… на Бруклинском мосту, прямо посередине его, у меня всё и началось. К счастью, это был самый лёгкий приступ. Я даже смогла добраться самостоятельно до гостиницы. Правда, меня там с трудом узнали. Морда распухла как… Даже не знаю, у кого.

Факторы: аллерген, некоторое истощение организма (голодание, диета), физические нагрузки, переезд/перелёт, стресс. Запускает действие аллергена и всех в совокупности факторов – в моих трёх случаях – чай!

Теперь самое главное. Симптоматика, проявления. Резкое опухание лица. Что и произошло год назад у известной личности (Навального – С.). Отёк Квинке. Удушье. Позывы в туалет (очень сильные). Боли. Причём, ломать начинает весь организм. И ты – орёшь. Я послушала. Да. Именно так и орёшь. И если в прошлый раз всё ушло в отёк, то сейчас, во второй раз, всё вполне могло пойти сразу на внутренние органы. Он потому и начал терять ориентацию (кружится голова, очень резко, вниз, до самых нижайших значений, падает давление!) и сразу же захотел в туалет. Туда он и пошёл. Дальше его просто скрючило. А крючит – до самой земли. Из туалета лично я выползала в первых двух случаях – на четвереньках. И, не понимая, что происходит (ещё и полнейшая паника), добиралась ползком до кровати. Где, ещё некоторое время прооравшись, покрывшись испариной, засыпала.

Я прекрасно понимаю, что четвёртого приступа уже не переживу. Организм (повторяю и подчёркиваю!) испытывает сильнейший стресс и будто бы сразу стареет на несколько лет.

Именно потому я и пошла к врачу. Не сразу нашла толкового аллерголога. Не сразу подобрала нужный арсенал лекарств, необходимых при повторной реакции. Лучше всего всегда и везде носить при себе противошоковый набор и обязательно знать, как им пользоваться. Но у меня его пока нет. В случае же известной личности (у него есть лечащие врачи?! Почему не позаботились и даже, судя по всему, не поняли, что у них за пациент?!) – ему такой набор необходим жизненно. И пожизненно. И это нужно было обеспечить год назад, при первых проявлениях анафилаксиии.

“Редчайшая аллергическая реакция”, – как это назвали тогда, в 1973, в Гонконге, на сочетание (по-видимому) анаши, алкоголя и аспириносодержащего препарата повлекла за собой скоропостижную смерть Брюса Ли. Например. Есть и ещё примеры. Это не чихнуть и не кашлянуть. Это – находиться буквально на грани жизни и смерти.

То, что я вижу и слышу, то, что не прикрыто чрезвычайно тщательно выверяемой повесткой с непременным применением к месту и не к месту, но чаще, чем это вообще укладывается в разумные пределы, слова «отравление», – ясно говорит мне о следующем:

1. «Нарушение обмена веществ» – это и есть и проявления, и последствия того самого сильнейшего стресса и приступа. Доктора имеют дело с типичнейшим аллергиком.

2. Человек может не выжить. Да, это самое главное. Организм может не выйти из этого состояния. Организму в этом состоянии спокойнее. Так и уснёт.

3. Врачи аргументируют поставленный диагноз (а «нарушение обмена веществ» – диагноз неполный, однако никто не обязан всем на свете раскрывать врачебную тайну, тем более в данных условиях истерии и манипулирования любыми словами и даже жестами; в условиях их истолковывания в самом выгодном, но чудовищном свете и в условиях прекрасного инфо-повода, на котором в очередной раз можно поднять рейтинг!), ведут больного и ни в коем случае никуда не отпускают абсолютно верно. Ага, ещё не хватало его в самолёт запихнутть опять. Взлёт-посадка – и организм скажет: «А не пошли бы вы все!»

Ну, а всё остальное… А всё остальное – простите меня, это фейсбук” (ОЛЬГА КЛЮЧАРЕВА)

Я был настроен весьма скептически в отношении версии Ольги, но… Она ведь довольно убедительно излагает – и явно знает предмет. Аллергия – реально страшная штука, недаром сериал “Доктор Хаус” наполовину посвящен именно ее проявлениям. И, кстати, если даже говорить о самом модном вирусе 2020 года – там ведь убивает тоже не он, а всё та же аллергическая реакция.

Кроме того, просто отмахнуться от версии Ольги мне не позволяет… знакомство с творчеством чешского гения Карела Чапека. Чапек писал порой детективные рассказы, и один, написанный еще до Второй мировой войны, был такой: убили в Праге видного политического деятеля, на место прибыли светила криминалистики, корреспонденты всех ведущих изданий, у всех туча версий, одна круче другой. Кто-то видит след иностранной разведки (деятель вел шашни с рядом зарубежных спецслужб); кто-то считает, что это были разборки в правительстве, и грешит на министра финансов; третьи выискивают “женский” след – покойный имел интрижки с самыми первыми красотками страны, ставил рога многим влиятельным мужьям-олигархам; есть еще те, кто указывает на международную мафию, на месть наркобаронов – в общем, голова кругом, какие важные интересы и персоны могут быть затронуты следствием. И попутно припирается какой-то старый местный полицейский, типа участковый, толстый и одышливый, и говорит что-то в таком духе: убили в доме, на моей территории? Я тут 40 лет работаю, все знаю. Если в доме, убить мог или садовник, или повар. Кочергой по голове ударили как – справа? Но садовник тут левша, значит однозначно – повар! Ему все пальцами крутят у виска – иди, дурак, не мешай, это международное дело, кредиты МВФ и миллиардные займы, виден след якудзы, последний контакт был у покойного с посланником королевы Англии – пошел вон, карманников лови на базаре!

Участковый пожимает плечами, идет арестовывает повара, и тот сразу признается – да, мол, твоя взяла, ну а что делать – прохиндей-хозяин зажимал жалованье, надоело с ним спорить, вот кочергой и огрел скрягу…

Бывает и так.

А вот, для иллюстрации – отрывок из Вики про смерть Брюса Ли:

“Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года, в период работы над фильмом «Игра смерти»: он (по одной из версий) принял таблетку от головной боли («Экваджестик»), содержащую аспирин и мепробамат, это привело к отёку мозга, что и показало вскрытие. Никакие специальные анализы не были взяты (хотя вскрытие проводилось), что ставит под сомнение то, что Брюс Ли мог умереть от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли достаточного подтверждения. Несмотря на это, факт оставался фактом: Брюс Ли скончался от отёка мозга, наступившего по до сих пор неизвестным причинам”.