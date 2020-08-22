 

Спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле завершены

22.08.2020, 6:45, Новости дня

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа в Ярославле, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

«Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех [жильцов] также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]», – приводит слова Бочарова ТАСС.

Начальник ГУ МЧС по региону уточнил, что найдены тела трех погибших.

Он также сообщил, что в результате взрыва повреждения получили 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в Сочи

04.07 / В РФ провели больше 20,7 млн тестов на коронавирус

01.07 / Вдова Виктора Проскурина хочет проститься с ним на сцене

22.07 / Под Петербургом на Неве загорелась яхта

28.07 / Университет Нотр-Дам отказался проводить президентские дебаты

30.06 / Стало известно содержание полученной Путиным от ветерана папки

02.07 / Казахстан объявил о введении двухнедельного карантина

10.07 / В Самарской области в рамках нацпроекта медучреждения получат новое оборудование

31.07 / В мире зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

02.08 / Обозреватель FP – Трамп полностью уничтожил внешнюю политику США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска