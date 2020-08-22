 

Первая победа Луческу. “Динамо” выиграло у донецкого “Олимпика”

22.08.2020, 6:01, Новости дня

21 августа донецкий “Олимпик” со счетом 1:4 проиграл киевскому “Динамо” в первом туре чемпионата Украины по футболу, сообщила пресс-служба столичного клуба.

Это был дебютный матч “Динамо” под руководством Мирчи Луческу.

С первых минут динамовцы взяли мяч под свой контроль. Сначала отличился Виталий Буяльский, а затем в свои ворота забил игрок “Олимпика” Тарас Завийский.

Сайт “Футбол 24” сообщил, что на 23-й минуте “Олимпик” сумел забить в ответ, когда Сергей Политыло в одно касание переиграл Георгия Бущана после прострела с фланга от Темура Чогадзе.

Во втором тайме “Динамо” забило еще дважды: дебютным голом за киевлян отличился Владислав Супряга, еще один мяч на счету Виктора Цыганкова.

По информации “5 канала”, фанаты “Динамо” встретили нового тренера Луческу собранием у ворот стадиона имени Валерия Лобановского. 

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube

Около сотни представителей футбольного движения ультрас собрались под забором и кричали: “Луческу – позор Динамо!” После этого они прорвали ворота на стадион и зажгли файеры. Оттуда их вывели правоохранители.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба “Динамо” 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля. Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий “Шахтер” с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры “Динамо”, а также болельщики столичного клуба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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