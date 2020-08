Кулеба заявил о “шевченкооккупации” планеты

"…не забудьте пом'янути незлим тихим словом…" – ✅Напередодні Дня Незалежності Міністерство закордонних справ України вперше офіційно зареєструвало національний рекорд – за кількістю пам'ятників одному з наших видатних співвітчизників за кордоном. Думаємо, ви точно вже здогадались, про кого йдеться. Так, наш рекордсмен та абсолютний переможець – Тарас Григорович Шевченко. Всього ми нарахували 78 (!) пам'ятників митцеві у 42 (!) країнах світу. Dmytro Kuleba: "Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд – за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина – Тарас Шевченко. Але, звісно, це не про монументи. Це нагадування про єдність великого українського народу. Україна — всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе «Я – українець». Від Австралії — до Парагваю. Від Пекіна — до Парижа. Від Лівану — до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії — до Вінніпега у Канаді".Пам'ятники Кобзареві – традиційні "місця сили" української громади за кордоном. Впевнені, що й на 29 річницю Незалежності вони стануть центрами святкування для осередків світового українства в різних країнах. Звісно ж, і з належним дотриманням всіх карантинних заходів та застережень. #Ukraine29 Національний Реєстр Рекордів

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Reede, 21. august 2020