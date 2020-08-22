Кулеба заявил о “шевченкооккупации” планеты

22.08.2020, 6:01, Новости дня

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Facebook о “шевченкооккупации” планеты.

“Одна из тайных миссий украинской дипломатии – устанавливать и способствовать установлению памятников Шевченко в мире. И это все не просто так. Это ползучая шевченкооккупация планеты. Дело настолько масштабное, что потянуло на национальный рекорд – наибольшее количество памятников, установленных за рубежом культурному деятелю”, – написал Кулеба.

Одна з таємних місій української дипломатії – встановлювати і сприяти встановленню пам’ятників Шевченкові у світі. І це… Posted by Dmytro Kuleba on Reede, 21. august 2020

Как сообщила пресс-служба МИД Украины, накануне Дня Независимости ведомство впервые официально зарегистрировало национальный рекорд.

“Наш рекордсмен и абсолютный победитель – Тарас Григорьевич Шевченко. Всего мы насчитали 78 (!) памятников деятелю искусства в 42 (!) странах мира”, – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, памятники Шевченко – это традиционные “места силы” украинской общины за рубежом.

“Меня всегда поражало, что едва не везде за границей, куда ни поезжай, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд – за наибольшее количество памятников за рубежом одному человеку. И этот один человек – Тарас Шевченко. Но, конечно, это не про памятники. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина – везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе: “Я – украинец”. От Австралии – до Парагвая. От Пекина – до Парижа. От Ливана – до Святого престола. От Прудентополиса в Бразилии – до Виннипега в Канаде”, – подчеркнул министр.

"…не забудьте пом'янути незлим тихим словом…" – ✅Напередодні Дня Незалежності Міністерство закордонних справ України вперше офіційно зареєструвало національний рекорд – за кількістю пам'ятників одному з наших видатних співвітчизників за кордоном. Думаємо, ви точно вже здогадались, про кого йдеться. Так, наш рекордсмен та абсолютний переможець – Тарас Григорович Шевченко. Всього ми нарахували 78 (!) пам'ятників митцеві у 42 (!) країнах світу. Dmytro Kuleba: "Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд – за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина – Тарас Шевченко. Але, звісно, це не про монументи. Це нагадування про єдність великого українського народу. Україна — всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе «Я – українець». Від Австралії — до Парагваю. Від Пекіна — до Парижа. Від Лівану — до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії — до Вінніпега у Канаді".Пам'ятники Кобзареві – традиційні "місця сили" української громади за кордоном. Впевнені, що й на 29 річницю Незалежності вони стануть центрами святкування для осередків світового українства в різних країнах. Звісно ж, і з належним дотриманням всіх карантинних заходів та застережень. #Ukraine29 Національний Реєстр Рекордів Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Reede, 21. august 2020

Украинский поэт, художник и философ Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Первый сборник поэзии Шевченко “Кобзарь” был издан в 1840 году.