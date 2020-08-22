Мнение: Армия-2020. Анонс

22.08.2020, 5:30, Разное

В порядке технической информации.

Еду на форум "Армия-2020", так что на время поездки, публикации в блоге будут менее регулярными.

В этом году обещают различные оборонные новинки показать – анонсировано до 70 новых видов вооружений.

Перспективный БПЛА "Гром"

Интересно будет посмотреть на представленные разработки в плане БПЛА и средств борьбы с ними.

Фотки (а может и видео с выставки), буду выкладывать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin, так что подписывайтесь.

Выжимки лучшего буду публиковать в блоге, ну и само собой общие впечатления от увиденного.

За комментариями особо следить будет некогда, так что модератору выданы сверхнормативные лимиты на отправку в гостепреимный расстрельный подвал.

Само собой, будет что почитать в блоге. За Белоруссией постараюсь следить, покуда там ситуация не разрешится.