Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки

Бывший офицер армейского спецназа обвиняется в сговоре с российской разведкой с целью шпионажа

Бывший “зеленый берет” предположительно согласился предоставлять российской разведке информацию о национальной обороне

Сегодня, в Gainesville, штат Вирджиния, был арестован мужчина, он обвиняется в преступном сговоре с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им информации о национальной безопасности Соединенных Штатов.

Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, бывший военнослужащий армии США, предположительно сотрудничал с агентами российской разведки. В течение этого времени Деббинс периодически посещал Россию и встречался с агентами российских спецслужб. В 1997 году российские разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя и он подписал заявление, подтверждающее, что он хочет служить России.

«Арест двух шпионов на прошлой неделе – Ма на Гавайях и теперь Деббинса в Вирджинии – демонстрируют, что мы должны сохранять бдительность в отношении шпионажа со стороны двух наших самых злонамеренных противников – РФ и Китая», – сказал Джон К. Демерс, помощник генерального прокурора по национальной безопасности. . «Деббинс нарушил свою присягу как офицер армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрывая секретную информацию российским разведчикам, предоставляя подробную информацию о своем подразделении и называя членов группы спецназа, которых российская разведка пыталась завербовать в качестве шпионов. Наша страна полностью доверяла подсудимому, а он взял и использовал это доверие против Соединенных Штатов».

«На наши вооруженные силы возложена огромная ответственность – защищать нашу страну от ее противников, и наши военнослужащие приносят невероятные жертвы во исполнение этого своего долга», – сказал Г. Закари Тервиллигер, прокурор США в Восточном округе Вирджинии. «Когда военнослужащие вступают в сговор, чтобы предоставить секретную информацию нашим зарубежным противникам, они нарушают присягу, которую они принесли своей стране и предают своих товарищей по службе. Как показывает это обвинительное заключение, мы будем решительны и непреклонны в привлечении таких лиц к ответственности».

«Факты, вменяемые в этом случае, – это шокирующее предательство бывшим армейским офицером своих однополчан и своей страны», – сказал Алан Э. Колер-младший, помощник директора отдела контрразведки ФБР. «Деббинс обвиняется в предоставлении российским разведчикам конфиденциальной информации о подразделениях, в которых он когда-то служил, а также в предоставлении имен других военнослужащих, чтобы РФ могла попытаться их завербовать. Подобные действия не могут быть терпимы, и ФБР будет агрессивно расследовать такие дела».

«Согласно утверждениям, г-н Деббинс сознательно предоставил информацию самоидентифицировавшимся сотрудникам российской разведывательной службы, ГРУ», – сказал Джеймс А. Доусон, исполняющий обязанности заместителя директора Вашингтонского полевого офиса ФБР. « Американский народ и сослуживцы г-на Деббинса, мужчины и женщины, должны были доверять Деббинсу, как военнослужащему Вооруженных сил США, хранить секреты и информацию. Деббинс, предположительно, этого не делал и использовал свою роль в вооруженных силах и своих сослуживцев, чтобы, в течение многих лет, приносить пользу одному из наших главных противников. Сегодняшние обвинения – еще один пример самоотверженных и неустанных усилий ФБР и наших партнеров, внутренних и международных, по агрессивному преследованию и привлечению к ответственности тех, кто нарушает это священное доверие и ставит под угрозу нашу национальную безопасность».

В ходе заговора Деббинс якобы предоставил агентам российской разведки информацию, которую он получил в качестве военнослужащего армии США, в том числе информацию о своих химических подразделениях и подразделениях спецназа. В 2008 году, оставив действительную службу, Деббинс раскрыл российским разведчикам секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил агентам российской разведки имена и информацию о бывших членах своей группы спецназа, чтобы агенты могли оценить, стоит ли приближаться к членам группы, чтобы узнать, будут ли они сотрудничать с российской разведкой.

Деббинс обвиняется в сговоре с целью предоставления информации о национальной обороне Соединенных Штатов агентам иностранного правительства. В случае признания виновным Деббинс грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Фактические приговоры за федеральные преступления обычно меньше максимальных наказаний. Судья федерального окружного суда выносит решение по любому приговору с учетом Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других законодательных факторов.

Джон К. Демерс, помощник генерального прокурора по национальной безопасности; Г. Захари Тервиллигер, прокурор США в Восточном округе Вирджинии; Джеймс А. Доусон, исполняющий обязанности помощника директора Вашингтонского полевого офиса ФБР, сделали сообщения. Дело ведут помощники прокуроров США Томас Тракслер и Джеймс Л. Трамп, а также судебный поверенный Дэвид Аарон из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

Помощник генерального прокурора Демерс и прокурор США Тервиллигер высоко оценили помощь полевого офиса ФБР в Миннеаполисе и армейской контрразведки, а также столичной полиции Соединенного Королевства и MI5.

Обвинение – это только обвинение. Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Feds charge former Green Beret with espionage with Russia

Федеральные власти обвиняют бывшего “зеленого берета” в шпионаже в пользу России

FALLS CHURCH, Va. — Бывший армейский “зеленый берет”, проживавший в северной Вирджинии, был арестован в пятницу по обвинению в разглашении военных секретов о деятельности его подразделения в бывших советских республиках в течение более чем десяти лет контактов с российской разведкой.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному после ареста, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс сказал российской разведке, что считает себя «сыном России»,

«Деббинс считал, что Соединенные Штаты слишком доминируют в мире и их необходимо сократить в размерах», – утверждали прокуроры.

В обвинительном заключении также говорится, что Деббинс был мотивирован отчасти обидой по поводу своей военной карьеры, а также желанием установить деловые контакты в России.

По данным прокуратуры, он занимался шпионской деятельностью с 1996 по 2011 год.

Дело против Деббинса – это второе обвинение Министерства юстиции, обнародованное на этой неделе, в котором правительство или военное должностное лицо обвиняются в передаче секретов США иностранному государству. В другом случае, на Гавайях, бывшему сотруднику ЦРУ было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Китая.

Два судебных преследования «демонстрируют, что мы должны сохранять бдительность в отношении шпионажа со стороны двух наших самых злобных противников – РФ и Китая», – говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона Демерса, высокопоставленного представителя национальной безопасности Министерства юстиции.

Согласно обвинительному заключению, мать Деббинса родилась в Советском Союзе, а сам Деббинс познакомился со своей женой в российском городе Челябинск, где они поженились в 1997 году. Деббинс из Гейнсвилля периодически встречался с сотрудниками российской разведки, начиная с 1996 года, когда он был студентом ROTC в Университете Миннесоты, по 2011 год. По словам прокуратуры, еще в 1997 году, после того как он подписал заявление о том, что он хочет служить России, российские разведчики присвоили ему кодовое имя – Икар Лесников.

Деббинс получал номинальную плату за свою информацию, хотя изначально отказался от денег. Согласно обвинительному заключению, на одной из встреч с российской разведкой он принял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму.

«Когда военнослужащие вступают в сговор, чтобы предоставить секретную информацию нашим зарубежным противникам, они нарушают присягу принесенную своей стране, и предают своих сослуживцев», – сказал Г. Закари Тервиллигер, прокурор США в Восточном округе Вирджинии, чья служба ведет дело. «Как показывает это обвинительное заключение, мы будем решительны и непреклонны в привлечении таких лиц к ответственности».

Деббинс, арестованный в пятницу, появится в суде в понедельник. Протоколы онлайн-судебных заседаний оставались закрытыми, поэтому было неясно, есть ли у Деббинса адвокат. Он обвиняется в соответствии с Законом о шпионаже в предоставлении информации о национальной обороне тем, кто не имеет права на ее получение. Ему грозит пожизненное заключение.

Согласно обвинительному заключению, Деббинс имел секретный, а затем и совершенно секретный допуск к системе безопасности во время своего преступного поведения, а также служил в армейском спецназе.

В обвинительном заключении утверждается, что шпионаж Деббинса начался в конце 1996 года, когда он назвал одному из своих российских кураторов имена четырех католических монахинь, которых он посетил, находясь в России.

Его направили в химическое подразделение в Южной Корее в 1998 и 1999 годах, и в обвинительном заключении говорится, что он предоставил своим российским кураторам информацию об этом развертывании. Позже он отправился со своим подразделением спецназа в Азербайджан и Грузию. Он также якобы предоставил информацию и имена своих товарищей по спецназу.

Неоднократно российские кураторы просили Деббинса предоставить американские военные полевые уставы. Деббинс объяснил, что не смог их предоставить, потому что считал, что наличие руководств побудит Национальную безопасность остановить его в аэропорту и изъять его электронные устройства.

В обвинительном заключении говорится, что Деббинс лишился допуска к системе безопасности и командования своим подразделением из-за неустановленного нарушения безопасности в 2004 или 2005 годах, а затем покинул армию в 2005 году с почетным увольнением. С 2005 по 2010 год он работал в Миннесоте в украинской сталелитейной и транспортной компании.

Согласно обвинительному заключению, его допуск к системе безопасности был восстановлен в 2010 году военным судьей, хотя восстановление в должности сопровождалось предупреждением о том, что его семья и деловые связи с Россией могут сделать его «целью иностранной разведки».

Еще в 1997 году Деббинс сказал своим русским кураторам, что хочет уйти из армии, но они попросили его остаться. Они также поддержали его решение вступить в спецназ, заявив, что «как командир пехотного подразделения, он бесполезен для российской разведки».

Согласно обвинительному заключению, военные расспрашивали Деббинса о его поездке после визитов в Россию в 2000 и 2003 годах, но он не раскрыл своих контактов с российской разведкой.

В судебных документах не объясняется, что побудило прокуратуру предъявить обвинения сейчас или как он попал под уголовное расследование.

