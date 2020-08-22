Мнение: Муравьи. Азия-с!

22.08.2020, 5:20, Разное

И – очень потешный текст о том, как “остановилась гонконгская революция”. Мы ж помним, как в Гонконге весь прошлый год бушевали какие-то невероятные по размерам митинги и демонстрации – типа каждый день (куда там Хабаровску!) на улицы Гонконга выходил МИЛЛИОН человек (в основном офисный планктон, все в брюках и белых рубашках) – и стояли так часами, манифестировали против Китая (Гонконг – бывшая британская колония). А потом всё как-то прекратилось. Я вот только сейчас прочитал, почему: банально – они… эпидемии испугались! Смех и грех:

“Пока бушевала коронавирусная истерия, мы потеряли одну очень важную для мира демократию – Гонконг. Одна из причин, демонстранты решили больше не собираться из-за возможных эпидемических последствий.

Но оказалось, что борьба за свои права в цифровом мире ОБЯЗАТЕЛЬНО включает физические сборища, митинги, беготню с флагами и драки с полицией. Одного Фейсбука мало.

Я был в Гонконге в декабре, когда город был охвачен протестами против “закона о экстрадиции”, согласно которому любой гражданин Гонконга мог быть отправлен в континентальный Китай для следственных действий. Хотя полгода протестов нанесли значительный ущерб экономике, гонконгцы не были в отчаянии, поскольку понимали, о чем борьба.

Я был в Гонконге в марте, в городе, охваченном страхом пандемии. Где все носили маски, когда было 5-8 случаев коронавируса в день на 8 миллионов жителей Гонконга. “Революция” остановилась, поскольку демонстранты ( а в некоторые моменты собиралось до 1 млн. человек одномоментно) поверили учёным, что протесты могут вызвать вспышку болезни и перестали собираться и вести любую активность, кроме онлайн. Более того, продемократические протестующие требовали закрыть границы с КНР и со всеми остальными странами и упрекали власти Гонконга в бездействии относительно эпидемии.

В конце концов Гонконг закрылся, уже 4 месяца продолжается падение экономики, а КНР за это время “продавила” закон о Национальной безопасности, согласно которому любое упоминание о независимости Гонконга влечет за собой тюремный срок…” и т.д.

Ну вот что тут можно сказать? Какой-то полный идиотизм. Никогда я не верил ни в офисный планктон, ни в азиатов, особенно китайцев. Это какая-то пародия на человечество; муравьи! Когда сказали “надо манифестировать” – тупо изо дня в день выходили МЕСЯЦАМИ и стояли “все как один”; зачем стоять, почему, сколько так можно – бог весть. Потом наоборот, сказали – “нет, выходить не надо” – и такое же тупое единодушие: все разом выходить перестали. Механика муравейника. Ни индивидуальности, ни порыва – ничего нет, одна только дисциплина неодушевленных биологических механизмов (организмов?).