Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ярославле достигло трех

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22.08.2020, 5:16, Новости дня

Из-под завалов подъезда жилого дома в Ярославле, обрушившегося в результате взрыва газа, спасатели извлекли тело третьего погибшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело. Предположительно, это ребенок», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка ТАСС. Глава ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров подтвердил факт обнаружения тел трех погибших.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Также сообщалось, что под завалами в жилом доме в Ярославле, по предварительной информации, может находиться ребенок. При этом в МЧС пообещали уточнить информацию о судьбе 38 человек после взрыва в Ярославле.

Напомним, в пятницу в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.



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