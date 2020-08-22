Мнение: Письмо: “С внешностью просто повезло”

22.08.2020, 4:45, Разное

Для самостоятельного разбора письмо.

stage_6

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Благодарю Вас за ваш труд.

На многие вопросы об отношениях и о себе получила ответы благодаря вашему блогу.

Год назад началась история, в которой я запуталась. Я прошу вашего внимания, помогите пожалуйста.

Е. 42 года, ОЗ его высокая, но деятельность его на грани с законом, у него нет имущества, всё в активах, что надо арендует, были “первая” и “вторая” жены по 5 лет, детей нет, ухаживает за отцом, в родном городе останавливается у старшей сестры. Моя ОЗ другая, мне 36, есть дочь 6 лет. С её отцом развелись 4 года назад. Имущество у меня в наследство от родителей. Со внешностю мне просто повезло. У меня стартап с собственным изобретением. Нашла инвестора, проект вдохновляет, но нехватка опыта приподносит свои уроки.

С Е. мы познакомились на Тиндере, одно фото и ни слова о себе, переписки как таковой не было, только пара шуток о том, что он Тиль Швайгер, а я сестра Шарлиз Терон, с которой нас разлучили в детстве, быстро обменялись контактами и встретились почти сразу.

Он пригласил в новое место на обед. Когда я запархнула в зал, не сразу нашла его, а когда нашла… тут то я и присела. С первого взгляда мне стало ясно: я попала; у него вагон невест. И что бы хоть как-то скрыть своё смущение я избегала его взгляда. На что он возмущался: «Почему ты не смотришь на меня?» а я восторгалась гениальностью дизайнеров, которые всё это создали, блюдами, которые выносили, ну правда, было адски вкусно, и играла с ним в «А как ты думаешь, что это может быть?» первые 2 часа обеда прошли сумбурно. Назвал меня театралкой, а я отшутилась «да, и сегодня я что-то переигрываю».

Я предложила прогулку в гончарную мастерскую, где хотела забрать наши с дочкой изделия. Он составил компанию. Потом мы вернулись в тот же ресторан попить ещё по лимонаду. Была жара. Он в костюме, и я видела на его лбу капельки пота, но он не подавал вида, что ему жарко. Мы разговаривали, глядя на дорогу ещё час. Мне надо было забрать ребёнка из садика и пришлось попрощаться, но было ощущение, что он не хочет меня отпускать. Под конец встречи мне стало спокойно, а он стал будто каждое слово обдумывать.

В следующий раз мы увиделись дней через 10, он написал и спросил о моём любимом месте. Я опоздала на 40 минут, мне было очень неловко и я несколько минут извинялась, хотя понимала, что уже перегибаю с извинениями. Он был невозмутим.

Мы поужинали и уходя:

– Ты в этом платье на Тиндере?

– Да. Моё любимое

– Хочешь мне понравиться?

– Хочу

Он провёл меня к машине, мы попрощались.

На следующий вечер мы гуляли до ночи. Когда он провёл меня к парадному, я поднялась на ступень и мне казалось, что мы поцелуемся, я прикрыла глаза и сделала движение в его сторону. Он резко развернулся на 90 градусов и пошагал в арку. Не ощутив опоры, я размахивала руками, пытаясь удержать равновесие, от чего весь оставшийся путь домой смеялась.

Потом мы пошли в кино. И там он впервые взял меня за руку… я, припоминая, вчерашний «поцелуй» выдернула руку, и он будто испугался, затревожился, посмотрел на меня в упор, а я вскинула руку к экрану: это ж надо, какой интересный фильм!

Не прошло и 5 минут, как я сама вернула руку. Зря. Он стал делать с кистью что-то такое, что свободной рукой я закрывала лицо и глубоко вздыхала. Мне и хотелось это остановить и не хотелось. В этот раз у парадного он сам потянулся ко мне, но я продолжила танцевать и быстро оказалась у двери.

Мы много времени проводили вместе, часами говорили по телефону.

Однажды мы перелезли через ворота городского сада и пошли на выставку, я сделала его в гигантские шашки, и, пока он пытался понять как это он проиграл мне в шашки, нас выгнал охранник. Мы дико извинялись, сказали, что заблудились и благодарили Бога, что он отправил нам спасителя. Тогда же мы вышли на смотровую площадку, он снял меня с парапета площадки со словами

– У меня эрекция. Это ты виновата.

– Сам виноват, хихи

Недели 2 мы целовались и обнимались. Никакой сексуальной инициативы я не проявляла (спасибо вам большое за историю с кошкой) и мне это даже нравилось, наблюдать как у него кружится голова, как он возбуждён, как он жалуется на боль в животе. Он не делал шагов, я тем более. Я наслаждалась тем, что есть.

В начале сентября он познакомил со своими близкими друзьями. Вечер был прекрасен, я немного стеснялась новых людей. Мы были пьяны. Он привёз меня домой и собирался ехать к себе, я уговорила его побыть со мной какое-то время, что бы отрезветь, мы сидели на качели, поднялся сильный ветер и надо было решать, что делать. На улице оставаться было нельзя. У него крутило живот. Я должна была отпустить его домой. Но я сказала, что у меня есть лекарство, выпьет его и поедет домой.

Мы поднялись. Я долго искала в огромном ящике нифуроксазид, он заметил презерватив и стал подтрунивать. Я в упор не видела, где он лежит, но я знала, что он его видит, и что он есть. Когда он выпил таблетки он сел на диван, а я на стул в 2х метрах от него, болтали и я спрашивала о самочувствии. Когда отрезвела, поблагодарила, что не оставил меня и отпустила домой. Но он не уходил. Всё это время он звал меня к себе на диван, а я понимала, к чему это приведёт и отказывалась, каждый раз придумывая новую смешную отмазку. Он надавил на жалость и я сказала себе: я просто посижу, ничего не будет. Очнулась я уже в тот момент, когда он снял с меня бельё, а рука напряглась от размера его члена. Отступать было некуда, и не хотелось.

– Нам нужен презерватив

Он молчал. Я повторила, что нам нужен презерватив. Он опять молчал и потом пошутил что-то. Я согласилась на секс без презерватива.

Забегая на перёд, скажу, что с этого началась моя прямая дорога в ад. Потому что мне стало казаться, что у нас что-то серёзнее романа.

На выходные мы уехали в другой город. Разговоры, игры, рестораны, секс, музеи, мелкое хулиганство. Я расспрашивала о всей его жизни, мне было жадно интересно, как он стал таким, какой он есть, о детстве, о родителях, об учёбе, о друзьях, о женщинах, о жёнах. Он открыто рассказывал всё. Сам он почти не задавал мне вопросов. Я сама рассказала кое-что о детстве.

Когда мы садились в экспресс домой, он спросил:

– Что у тебя с настроением? Что-то случилось?

– Это была замечательная, волшебная поездка и она подошла к концу, немного грустно. Спасибо тебе большое.

Он неожиданно и горячо поцеловал меня.

В этой поездке был и неприятный случай. Мы гуляли и я вспомнила, про лавку странных вещиц. Я потянула его туда. В магазине продавались крафтовые сувениры и керамика. Ощущение, что их делали в дурдоме, такие они были экзотичные. Я смотрела тарелочки. А Е. немного замкнулся и особого интереса к изделиям не проявлял. Я мешкалась между его дискомфортом и своим интересом. Я любовалась тарелками, он предложил купить и я не сообразила, что надо отказаться, хотя я чувствовала, что-то не то. И только потом я догнала, что это были его внутренние щипцы, и мне только и оставалось что петь дифирамбы этой тарелке, которую я хотела по приезду подарить ему. Я пожалела, что мы вообще пошли туда. Тарелку я не отдала, так как он не заезжал домой, пересел на другой поезд в командировку.

Мы флиртовали в чатике и он позвонил, мы продолжили уже откровенно сексуальный разговор вслух. Я:

– … мне просто любопытно

– От любопытства кошка сдохла

– А что это за выражение? Я такого не знаю

– Английская поговорка – мне тут подсказывают

– Кто подсказывает?

– Нотариус

– … давай потом поговорим.

Я положила трубку и написала: «не могу поверить, что в нашу сексуальную жизнь включён нотариус»

Я просто пылала гневом так, что заблокировала его везде, что бы во-первых не слышать его оправданий, а во вторых, что бы в ярости не наговорить лишнего. Через несколько часов разблокировала. Несколько дней от него ничего. На третий день часов в 8 вечера сама написала.

– Привет

– Привет

– Как ты?

– Очень устал, хочу лечь спать

– Приятных снов

Через час:

– Что-то не могу уснуть

Я купила ему молоко, мёд и куркуму для снотворного зелья. Приехала под его дом. Он вышел и мы пошли в кафе… где он начал выносить мне мозг почему я забанила его, не понимая или не принимая, что меня могло оскорбить в том разговоре.

Кафе закрывалось и мы поехали в другое место, где я раньше никогда не была, там было шумно и людно и он убеждал меня в том, что мы с ним были там вместе. Мы уехали оттуда в третье место и всю дорогу он лез ко мне в штаны. Я не понимала, что с ним происходит. В третьем месте он вёл себя просто как похотливый пьяница. Я отвезла его к дому, мне было очень неприятно, не знаю, может он мне мстил за бан? Я чувствовала, что нужна пауза.

На следующий день в субботу в 8 вечера пришло от него:

– Что делаешь?

– Собираюсь

– Куда?

– В «город Х»

– Когда вылетаешь?

– Послезавтра

– Как неожиданно. На долго?

– Не знаю

Мы встретились втроём с дочкой в пиццерии. Он расспрашивал про поездку. Я на ходу выдумывала подробности, будто на огромном стадионе соберутся все мастера мира моей секты и будут поднимать коллективную кундалини, что будем тестировать телепортацию, я всё придумывала, захлёбываясь от смеха, он включился в игру, расспрашивал, пытался влезть в нашу секту без членских взносов. Мне казалось, что я идеально обыграла такую нужную паузу. Я присылала ему фото природы того региона, нарытые в инстаграм, жаловалась на джетлэг…

Через несколько дней пишу:

– У нас дождь

– И у нас тоже

– Я скучаю по тебе

– И я соскучился

– Ты приедешь ко мне?

– Конечно! Надо только визу сделать и я прилечу к тебе.

И тут до меня доходит, что он поверил. Я убедила его в том, что на самом деле улетела. Я приехала в бизнес центр имени «города Х», отправила ему селфи оттуда:

– Я буду здесь ещё минут 30, приедешь ко мне?

– Так это БЦ «Город Х»? Ты там?

– Да)

Он появился через 15 минут. И опять начал выносить мне мозг. У меня такое чувство вины было и такое сожаление, что пустилась в какие-то несуразные оправдания.

Потом он стал занятым, говорил, что летом не было работы, а сейчас у него новый проект, работа сложная и опасная, не хотел что бы я с дочкой была вовлечена в это.

По работе мне надо было поехать в его родной город, куда он часто ездил, он взял билеты и мы поехали вместе. Остановились в гостинице. Я плохо себя чувствовала и полдня провела в постели, это было так странно, его не смутило моё состояние, он хотел секса, а я близости.

Мне постоянно казалось, что он на что-то обижен, что вызывало у меня чувство вины и я начинала написывать ему, пытаясь прояснить, что происходит? Он увиливал. Невроз нарастал как снежный ком, плюс мой проект отложился на полгода. Я прекратила общение с другими мужчинами, мне больше не надо было прятать от него букеты. Но всё было напрасно, он стал говорить, что ему не нужны качели, что я расшатываю его, что нет гармонии, а я чувствовала в этом обвинения.

Я поняла, что люблю его, позвонила, готовая к любому ответу в слезах от эмоций и сказала об этом. Он будто встрепенулся и предложил увидеться, сразу когда вернётся из командировки.

Когда он приехал ко мне, он был в сером реглане, который сидел на нём как влитой, он был постиран, но на рукавах были старые пятна. Я подумала: надо застирать, у меня есть специальный порошок, выполаскать и просушить. И тут же поняла, что реглан не высохнет до утра, и это может показаться манипуляцией, что бы он не ушёл. Я запретила себе это сделать.

Когда мы начали спать, меня стало шатать между нежностью к нему и неуверенностью в нём. Я не понимала как он ко мне относится, чего он хочет.

Потом я достала эксель и вспомнила пару ситуаций: «ты сводишь меня с ума» во время первого секса; «ты идеальная» во время какой-то из прогулок, когда меня эта фраза напрягла, и эпизод когда он поверил, что я улетела. Я не знала, где он живёт. Он ничего не дарил. Он был вхож в мой дом, знаком с дочкой. Но ни одного тёплого слова о доме или дочери он не сказал.

От того, что секс без контрацептивов продолжался, а эмоциональная близость таяла, меня будто расщепляло. Я и хотела и боялась забеременеть. Я не понимала, что всё это значит. Я начала пить ОК. Встречи стали реже. Я тряслась как осинка перед ним. Пошла в театральную школу и на курсы по работе. Концентрация была почти нулевая. Я читала и не понимала, о чём тексты.

Я просила его встретится в последний раз и попрощаться, что бы он не держал меня, а он отвечал, мол, давай у тебя улягутся эмоции. Он постоянно подвешивал меня. Когда я задала ему прямой вопрос: ты меня любишь? Он так же уклонился от ответа.

Я перестала ему надоедать и свалилась в депрессию, я потеряла половину волос и пыталась танцевать через силу, в спортзале я пробегала 30 км за неделю, что бы простимулировать голод. В итоге я пошла к психологу с нервной анорексией и детской травмой брошености.

Через 100 дней после последнего секса я сдала анализы, выявилась инфекция. Смогла молчать полгода.

Месяц назад я написала ему. Решительно зашла со скалок с результатами анализов до и после. На что он мне стал рассказывать, что это я бытовым путём. Ладно, проехали.

Я пыталась добиться от него объяснения, почему секс был без презерватива. В итоге он сказал, что у нас были отношения, что меня удивило и успокоило. И, чёрт побери, дало надежду.

Я продолжаю ему писать, он отвечает. Я хотела что бы он меня уже забанил, писала запредельные смс. Он не банит. Рассказала, что допускала беременность, он сказал, что бы я завела себе любовника, а я в ответ, что кавалеров полно, хотят отношений, а я всё ещё выбираю его. Он разозлился, что я рассказала про подарки и ухаживания.

Со временем я успокоилась, стала ласкова и шутлива, и именно на это он не отвечает. Но стоит взяться за скалку, как диалог оживает. Иногда я провоцирую его, он накатывает текст училки и я подначиваю. А ещё он не может не отвечать на вопросы. Меня это это даже веселит.

Недавно я сфотографировала его быстро удаляющуюся спину на улице. Он достал телефон, остановился и повернулся. Я подошла, он сдержанно улыбался и сказал:

– Вот мы и встретились. Всё как ты хотела)

– Ну вообще-то я не так хотела)

– Ты куда идёшь?

– На остановку

– Я тороплюсь на встречу. Давай пройдёмся?

Мы идём и я слушаю педагогическую речь о том, как же так мне можно хотеть ребёнка, что так не делается, мы друг друга толком не знали. Я иду с ним и молчу, улыбаюсь, заглядываю в витрины магазинов. Мы остановились у двора, куда ему надо было повернуть. Смотрю и вижу радость на его лице. Я стала улыбаться и отводить взгляд, наблюдая как он не уходит на свою срочную встречу. Мы спорили о том, что он в своей речи постоянно оставляет мне лазейку для надежды или что я сама всё перекручиваю, цепляюсь. В конце, он улыбаясь прикоснулся ладонью к моему плечу и мы попрощались.

Я не перестаю ему писать, его постоянно несёт в сторону выяснения отношений. Я настойчиво веду диалог в нейтральное русло. Не знаю, на сколько меня хватит.

Я не хочу его отпускать, он мне как родной.

Как мне развернуть ситуацию? Что я могу сделать? Я уже ничего не понимаю, или как избавиться от всей этой нежности?

Очень люблю ваш блог, спасибо большое!