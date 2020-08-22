 

Зеленский сыграл в баскетбол в школе Николаева

22.08.2020, 4:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область 21 августа посетил общеобразовательную санаторную школу-интернат I-III ступеней №4, где учатся и проходят реабилитацию дети, больные сколиозом. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский осмотрел классы биологии, химии, физики и математики. После этого он зашел в спортивный зал и бросил баскетбольный мяч в кольцо. Видео броска опубликовано в Telegram-канале Зеленского. 

Зеленский 21 августа приехал в Николаев с рабочим визитом. По сообщению Офиса президента, глава государства ознакомился с завершением капитального ремонта автодороги государственного значения Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, которую восстанавливали в рамках национальной программы “Большое строительство”.

Зеленский также участвовал в презентации стратегии развития области до 2027 года и встретился с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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