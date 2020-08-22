 

На оккупированной части Луганской области проводят милитаризацию детей – Лисянский

22.08.2020, 4:35, Новости дня

На оккупированной части Луганской области проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей. Об этом 21 августа написал в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

“15 августа состоялись так называемые военно-патриотические сборы детей и молодежи Свердловска и Свердловского района. В мероприятиях приняли участие ученики Свердловской средней школы №9 и курсанты так называемого десантно-патриотического клуба “Барс”. Соревнования проходили в трех категориях: 12–13 лет, 14–15 лет и 16–17 лет”, – написал он.

По информации Лисянского, клуб “Барс” проводит военное воспитание детей в возрасте от пяти до 20 лет. Подразделение оккупационных администраций РФ осуществляет подготовку по направлениям рукопашный бой, начальная военная подготовка, стрельба из оружия.

“Несмотря на большое количество нарушений трудовых прав жителей ОРДЛО, невыплату заработных плат, закрытие предприятий, оккупационные службы РФ системно финансируют образовательные мероприятия для усиления милитаризации и интеграции детей ОРДЛО в РФ”, – подчеркнул представитель омбудсмена.

За дорученням Уповноваженого України з прав людини Людмила Денісова, представництво Офіс Омбудсмана України в Луганській…

Posted by Павел Лисянский on Reede, 21. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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