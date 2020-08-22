 

Власти Беларуси блокируют независимые интернет-ресурсы

22.08.2020, 4:20, Новости дня

Министерство информации Республики Беларусь ограничило доступ к нескольким десяткам сайтов. Среди заблокированных – сайт белорусской службы Радио «Свобода».

В списке интернет-ресурсов, подвергнутых блокировке, сайты избирательных штабов нескольких кандидатов в президенты Республики Беларусь, оппозиционные СМИ, некоторые телеграм-каналы. Все эти ресурсы публиковали информацию о недавно прошедших выборах и массовых протестах в Беларуси.

Ранее власти Беларуси заблокировали ресурсы независимого мониторинга выборов и популярные прокси-серверы.

При попытке открытия некоторых сайтов, появляется надпись: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».



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