 

Трамп намерен блокировать критиков в «Твиттере»

22.08.2020, 4:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США: Трамп намерен получить разрешение суда на блокирование его критиков в персональном аккаунте в «Твиттере».

В иске указано, что аккаунт Дональда Трампа @realdonaldtrump имеет более 85 млн фолловеров и является его персональной собственностью, независимым от занимаемой им должности президента США. Маловероятно, что суд рассмотрит это дело до окончания выборов в ноябре.

В прошлом году апелляционный суд постановил, что Дональд Трамп ежедневно использует этот аккаунт для публикации важных сообщений и наблюдений, и что его аккаунт носит, в основном, официальный характер. Суд запретил Трампу блокировать критиков, поскольку это противоречит Первой поправке к Конституции США, гарантирующей право на свободу слова.

Изначально иск был подан Институтом Первой поправки при Колумбийском университете, который представлял интересы семи физических лиц, критиковавших Трампа и заблокированных им.



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