 

Выдача ипотеки в июле побила рекорд

22.08.2020, 3:52, Новости дня

В результате снижения ключевой ставки по ипотеке выдача ипотечных кредитов в июле достигла рекордных значений, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В июле выдачи составили 320 млрд рублей, превысив показатели прошлого месяца на 21%, а июля прошлого года – на 53%. По количеству в июле было выдано 129 тыс. ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года, передает ТАСС.

«Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам», – приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.

За январь – июль 2020 года выдачи жилищных кредитов сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за существенного сокращения выдач в апреле. В среднем ипотечный кредит выдавался на почти 2,5 млн рублей. Средний срок кредитования превысил 16 лет.

В июне Банк РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года ставки по ипотеке в РФ могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки Б и госпрограмме льготных кредитов.

В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с государственной поддержкой по такой ставке можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.



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