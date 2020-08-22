Посол РФ в Мали встретился с представителями мятежников

22.08.2020, 3:52, Новости дня

Посол РФ в Мали Игорь Громыко встретился с представителями военных, совершивших в стране госпереворот, и обсудил вопрос безопасности сотрудников посольства, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Лев Матошин.

«Посол встретился с представителями военных. Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников», – передает сообщение посольства РИА «Новости».

Посол РФ в Мали является по совместительству главой российской дипмиссии в Республике Нигер.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа в Мали стал полковник Ассими Гоита. Военные, совершившие госпереворот в Мали, заявили о намерении назначить «президента переходного периода».