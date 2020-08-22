 

Клинические испытания китайской вакцины от коронавируса начались в Аргентине

22.08.2020, 3:52, Новости дня

Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

«На церемонии, в которой участвовали представители властей Аргентины и Китая, а также компаний Sinopharm, China National Biotec Group (CNBG) и лаборатории Elea Phoenix, было объявлено о начале проведения в [южноамериканской] стране третьей фазы клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 китайского производства», – передает ТАСС.

Глава аргентинского ведомства Хинес Гонсалес Гарсиа подчеркнул, что власти Аргентины «с нетерпением ждут результатов» испытаний.

Напомним, в июле китайскую вакцину от коронавируса протестировали на руководстве фармацевтической группы CNBG, входящей в состав корпорации Sinopharm. В конце июня китайская компания CNBG объявила об успешном испытании вакцины на людях.

Напомним также, в четверг ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. Позже глава Минпромторга Денис Мантуров назвал предполагаемые сроки начала экспорта российской вакцины от коронавируса.



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