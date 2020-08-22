Турция нанесла удары по северу Ирака
22.08.2020, 3:15, Новости дня
Турецкие военно-воздушные силы нанесли несколько авиаударов по северной части Ирака, сообщают СМИ.
Удары были нанесены по провинции Дахук, которая входит в состав Иракского Курдистана, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. О результатах ударов не сообщается.
Турецкая сторона на данный момент не прокомментировала эти сообщения.
США в связи с сообщениями об авиаударах Турции по территории Ирака призвали уважать суверенитет Ирака.
В июне Турция начала операцию против курдов в Ираке.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет