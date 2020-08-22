 

Турция нанесла удары по северу Ирака

22.08.2020, 3:15, Новости дня

Турецкие военно-воздушные силы нанесли несколько авиаударов по северной части Ирака, сообщают СМИ.

Удары были нанесены по провинции Дахук, которая входит в состав Иракского Курдистана, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. О результатах ударов не сообщается.

Турецкая сторона на данный момент не прокомментировала эти сообщения.

США в связи с сообщениями об авиаударах Турции по территории Ирака призвали уважать суверенитет Ирака.

В июне Турция начала операцию против курдов в Ираке.



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