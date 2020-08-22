Появились сведения о блокировке доступа к десяткам сайтов в Белоруссии

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22.08.2020, 3:15, Новости дня

Доступ к нескольким десяткам информационных ресурсов ограничен в Белоруссии на основании решения министерства информации республики, сообщил портал tut.by.

По сведениям портала, при входе на некоторые сайты появляется предупреждение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», передает ТАСС.

Как уточняет портал, в число таких ресурсов вошла интернет-платформа «Голос» для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента Белоруссии.

Напомним, 9 августа, в день проведения президентских выборов по всей Белоруссии начались проблемы с интернетом. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

В тот же день по всей Белоруссии начались массовые акции против результатов президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Работа мобильного интернета и социальных сетей в республике возобновилась лишь 12 августа. Проблемы с интернетом также наблюдались в Белоруссии 17 августа.

В ЕС и в ЕП отказались признавать выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций за насилие со стороны силовиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии.



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