 

Reuters: США направят в Москву и Вильнюс высокопоставленного дипломата

22.08.2020, 2:55, Новости дня

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ближайшем будущем посетит Россию и Литву: предметом переговоров будет мирное разрешение кризиса в Беларуси. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно Reuters, в Европу отправится заместитель госсекретаря США Стивен Бегун.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, сообщил, что Бегун побывает в Москве и Вильнюсе, где ныне находится Светлана Тихановская, которая, по мнению оппозиции Беларуси, победила на президентских выборах. Другой источник указал, что Бегун направится в Москву, чтобы не допустить российского вмешательства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Беларуси Александра Лукашенко, который объявил себя победителем выборов и жестоко подавляет мирные массовые протесты, принять международную помощь в переговорах с оппозицией. Он также предупредил Россию о недопустимости вмешательства в дела Беларуси.

Представитель Госдепартамента сообщил, что в настоящий момент поездок не планируется.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Виктор Гончаренко: после гола “Ахмату” ЦСКА поймал кураж

17.08 / Таяние ледников в Гренландии достигло точки невозврата

02.07 / Шахматы. Непомнящий проиграл Гири полуфинал Chessable Masters

13.07 / Президент Сербии опроверг причастность РФ к акциям против правительства

13.07 / Посольство Азербайджана в РФ не исключило войны с Арменией

17.08 / Пушков назвал главную причину возможного поражения Лукашенко

19.07 / Свитолина провально выступила на втором выставочном турнире в Берлине

05.07 / В Чикаго в результате стрельбы погибла семилетняя девочка

21.07 / Скоро состоится официальный дебют нового Haval H6

06.07 / Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска