Reuters: США направят в Москву и Вильнюс высокопоставленного дипломата

22.08.2020, 2:55, Новости дня

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ближайшем будущем посетит Россию и Литву: предметом переговоров будет мирное разрешение кризиса в Беларуси. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно Reuters, в Европу отправится заместитель госсекретаря США Стивен Бегун.

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, сообщил, что Бегун побывает в Москве и Вильнюсе, где ныне находится Светлана Тихановская, которая, по мнению оппозиции Беларуси, победила на президентских выборах. Другой источник указал, что Бегун направится в Москву, чтобы не допустить российского вмешательства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Беларуси Александра Лукашенко, который объявил себя победителем выборов и жестоко подавляет мирные массовые протесты, принять международную помощь в переговорах с оппозицией. Он также предупредил Россию о недопустимости вмешательства в дела Беларуси.

Представитель Госдепартамента сообщил, что в настоящий момент поездок не планируется.