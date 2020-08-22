 

Демократы собрали 70 млн долларов во время съезда

22.08.2020, 2:55, Новости дня

Во время съезда Демократической партии, продолжавшегося четыре дня, избирательный штаб кандидата в президенты Джо Байдена и союзные ему структуры собрали 70 млн долларов пожертвований.

Согласно сообщению штаба, трансляции съезда собрали 122 млн просмотров на 15 различных платформах, за телетрансляциями следили 85,1 млн человек.

Избирательный штабу президента Дональда Трампа и поддерживающим его структурам в июле пожертвовали 165 млн долларов, штабу Байдена и его союзникам – 140 млн.

В общей сложности, штаб Трампа получил более 300 млн долларов, штаб Байдена – 294 млн.

Четырехдневный съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп будет официально объявлен кандидатом в президенты, начнется в понедельник.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Россия платила талибам за убийства американских военных – СМИ

09.08 / Лукашенко рассказал, что Янукович души не чаял в Коле

04.08 / СМИ: Данные 7 тыс. пользователей Facebook в Японии похитили и хранили в России

27.07 / Германия выступает против возвращения России в “Большую семерку”

21.07 / Новак заявил о снижении добычи нефти и газа в России

18.08 / Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

27.07 / Компания Nissan выпустит новый электрокар для сегмента SUV

23.07 / Ветеран ФСБ: Побег «полтавского террориста» – большая недоработка украинских спецслужб

04.08 / Эксперт BI предложил США создать «Федерацию свободы» — восстановить страну после Трампа

05.08 / Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска