Демократы собрали 70 млн долларов во время съезда

22.08.2020, 2:55, Новости дня

Во время съезда Демократической партии, продолжавшегося четыре дня, избирательный штаб кандидата в президенты Джо Байдена и союзные ему структуры собрали 70 млн долларов пожертвований.

Согласно сообщению штаба, трансляции съезда собрали 122 млн просмотров на 15 различных платформах, за телетрансляциями следили 85,1 млн человек.

Избирательный штабу президента Дональда Трампа и поддерживающим его структурам в июле пожертвовали 165 млн долларов, штабу Байдена и его союзникам – 140 млн.

В общей сложности, штаб Трампа получил более 300 млн долларов, штаб Байдена – 294 млн.

Четырехдневный съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп будет официально объявлен кандидатом в президенты, начнется в понедельник.