Определена дата заседания комиссии по СВПД по Ирану

22.08.2020, 1:48, Новости дня

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану запланировано на 1 сентября, сообщается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Встреча членов Совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 1 сентября под председательством генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид», – цитирует ТАСС сообщение.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил РФ и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.

Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. РФ запросила экстренное заседание СБ ООН.

Почти весь СБ считает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций.