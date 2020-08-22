При взрыве газа в доме в Ярославле обрушились перекрытия трех этажей

22.08.2020, 1:48, Новости дня

В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей, сообщил источник.

Представитель экстренных служб региона рассказал РИА «Новости», что взрыв газа произошел на улице Батова, в доме номер 5.

«В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах», – сказал источник ТАСС, уточнив, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже.

В то же время другой источник в экстренных службах сообщил, что «обрушения в той или иной степени зафиксированы со второго по шестой этажи десятиэтажного жилого дома. С третьего по пятый этажи перекрытия полностью разрушены». По его словам, взрыв газа повредил минимум восемь квартир.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт взрыва. «В 19.29 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытии на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этажи», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что проводится эвакуация жильцов дома. «На месте происшествия в Ярославле работают 103 человека и 29 единиц техники», – уточнили в МЧС России.

Пожарные спасают людей через окна поврежденного дома с помощью подъемника. Пользователи Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено как пожарные при помощи коленчатого подъемника спасают людей из окон.

На одном из роликов запечатлены масштабы разрушения, по двору разлетелись вещи и куски стены.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил принять все необходимые меры для эвакуации пострадавших и задействовать все экстренные службы Ярославля. Миронов также поручил председателю правительства региона Дмитрию Степаненко создать рабочую группу по ситуации со взрывом.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что взрывная волна была ощутима в нескольких кварталах.

Позже стало известно, что при взрыве газа погиб один человек, пострадали трое. Кроме того, женщина и ребенок, по предварительным данным, находятся под завалами.