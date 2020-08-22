В МЧС пообещали уточнить информацию о судьбе 38 человек после взрыва в Ярославле

22.08.2020, 1:48, Новости дня

Сотрудники МЧС уточняют информацию о 38 из 115 жильцов подъезда дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров по итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Сейчас в максимально короткие сроки уточняются списки поврежденного подъезда, зарегистрировано 115 человек, известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38 [оставшимся]», – приводит слова Бочарова ТАСС.

Он также сообщил, что жители пострадавшего в результате взрыва газа многоквартирного дома смогут забрать личные вещи, животных и документы из квартир в субботу, после оценки безопасности конструкций.

«После оценки безопасности строительных конструкций будет организована работа, чтобы люди сохранившихся подъездов забрали необходимые вещи, документы. Будем оказывать по максимуму помощь, поступили заявки и по животным, которые остались [в квартирах]», – сказал Бочаров.

Он также отметил, что разбор завалов в пострадавшем от взрыва газа доме осложняет угроза обрушения висящих на уровне шестого этажа плит.

«Произошло обрушение пола шестого этажа, и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. Есть опасность обрушения висящих плит с шестого этажа. Поэтому разбор осложняется этой угрозой», – сообщил начальник ГУ МЧС по региону.

Он уточнил, что разбор завалов проводится вручную, объявляются минуты тишины, работает кинологический расчет. До окончания этих работ территория вокруг дома будет оцеплена.

«После получения информации от комиссии [по чрезвычайным ситуациям] будет уточнен график или восстановления дома, или его сноса. Будет приниматься решение», – добавил начальник ГУ МЧС по региону.

Ранее в пятницу в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.