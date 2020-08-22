Из здания КГБ Беларуси через форточку в туалете убежал задержанный

22.08.2020, 1:45, Новости дня

Сотрудник “Беларуськалия” Дмитрий Куделевич, которого 20 августа задержали в Минске, бежал из отделения КГБ Беларуси на улице Парковой через форточку в туалете. Он рассказал, что его задержали сотрудники ведомства и доставили в участок.

“С 10.00 до 11.00 мне на телефон поступил звонок с просьбой приехать на встречу для разъяснения позиции нашего координационного совета. Однако меня встретили люди далеко не дружелюбные и далеко не единомышленники. Вытащив из машины, они забросили меня в свой микроавтобус и отвезли на всем известную Парковую улицу”, – сообщил Куделевич на видео.

ВИДЕОВидео: Euroradio Live / YouTube

Задержанный попросился в туалет и бежал через открытую форточку. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля жены, которые и забрали чекисты. По неподтвержденной информации, он сейчас находится в Украине.

Куделевич не уточнил, где он находится, но пообещал вскоре вернуться в Беларусь.

“В ближайшее время я постараюсь присоединиться к вам, и мы продолжим нашу демонстрацию и образцовую борьбу”, – сказал он на видео.

Стачком ОАО “Беларуськалий” подтвердил в Telegram, что его активиста Куделевича задержали сотрудники белорусского КГБ 20 августа, но он смог сбежать.

“Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты”, – сказано в сообщении.

В стачкоме добавили, что по неподтвержденной информации, Куделевич сейчас находится в Украине.

Стачечный комитет “Беларуськалия” 20 августа сообщил, что пропал один из забастовщиков Дмитрий Куделевич: после 11 часов дня он перестал выходить на связь.

Рудники “Беларуськалия” остановились 17 августа. работники завода прекратили добычу руды и требовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий “Гродножилстрой” и “ГродноПромстрой”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.