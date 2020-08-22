Эксперты: международная поддержка Алексея Навального исключительно важна

22.08.2020, 1:30, Новости дня

20 августа в тяжелом состоянии был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный: предположительно, он был отравлен неизвестным веществом.

Изначально главные телеканалы России умалчивали об этом, в социальные сети была вброшена недостоверная информация, что Навальный злоупотребил алкоголем. Руководство омской больницы не допускало к Навальному членов семьи и не предоставляла адекватных данных о его состоянии.

После того, как семьей и сторонниками Навального была достигнута договоренность о его транспортиировке на лечение в Германию, медики отказывались его отпустить из больницы. В больнице на протяжении двух дней находятся представители российских спецслужб в штатском.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в «Твиттере» сообщала, что прибывшие в Омск германские врачи пришли к выводу, что Навального возможно безопасно перевезти в Берлин. Ярмыш также указывала, что сообщения российских СМИ о том, что консилиум врачей по обсуждению состояния Алексея Навального проходил с участием его жены Юлии не соответствовал действительности.

Медицинской перевозки российского оппозиционера за границу в течение двух дней добивалась не только его семья и соратники, но и международное сообщество, включая президента Франции, канцлера Германии и лидеров ЕС. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео проследить за ситуацией.

Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хастингс и сопредседатель комиссии сенатор Роджер Уикер в совместном заявлении отметили, что Алексей Навальный стал последним «в длинной череде россиян, подвергшихся преследованию за поддержку свободы и демократии в своей стране».

«Эти атаки направлены на то, чтобы подавить инакомыслие, но вместо этого они подчеркивают жестокость, нетерпимость и беззаконие режима Путина», – также заявили законодатели.

Разработавший «Закон Магнитского» американский сенатор Бен Кардин отметил в комментарии Русской службе «Голоса Америки»: «то, что нападения, отравления и другие атаки на представителей российской оппозиции, журналистов и сторонников демократии совершаются по одной схеме, подчеркивает растущие угрозы гражданскому обществу, правам человека и свободе СМИ в России».

«Мы не знаем, кто заказал эту атаку, но Кремль определенно создал обстоятельства, при которых это может произойти, – говорит британский журналист и колумнистгазеты Times, вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас (Edward Lucas, CEPA). – Возможно, за этим стоит какой-то олигарх, деятельность которого расследовал Навальный. Может быть, это было сделано определенной государственной структурой, и, возможно, этот приказ пришел с самого верха. Этого мы не знаем, но ясно одно – российские власти препятствовали эвакуации Навального».

По мнению Лукаса, Запад должен продолжить поддержку Алексея Навального и его антикоррупционной деятельности. «Мы должны дать понять, что Навальный является тем типом россиянина, кто является будущим России. Мы поддерживаем его антикоррупционную кампанию и с нетерпением ждем того дня, когда в ней исчезнет необходимость».

«Мы очень мало сделали для того, чтобы очистить (западные страны) от волны грязных денег, которые были украдены у простых россиян бюрократами, олигархами, сотрудниками спецслужб и друзьями (Кремля). Эти деньги отмываются на Западе, – говорит Лукас. – И в этом плане мы являемся соучастниками Кремля. И если мы собираемся действовать вместе, то это первое, с чего мы должны начать».

Эксперт также отмечает, что государствам Запада необходимо приложить усилия для распространения материалов некоторых расследований команды Алексея Навального: «Если это попытка заставить Навального замолчать, то лучшее, что мы можем сделать – это обеспечить, чтобы все его видео были широко доступны, также с субтитрами на английском и других языках».

В отношении того, что могло послужить причиной отравления Алексея Навального, если таковое действительно имело место быть, британский обозреватель отмечает следующее: «Возможно российские власти обеспокоены тем, что слишком много россиян обращает внимание на ситуацию в Беларуси. Мы видели, как в Хабаровске люди скандируют: “Беларусь, мы с тобой”. Я думаю, что у Кремля вызывает крайнее беспокойство, что белорусские события перекинуться на Россию. Скоро будут выборы в местные органы власти, и Навальный, как всегда, вел активную кампанию. Так что, возможно, здесь есть внутриполитические причины. Возможно, это также сигнал Западу, что мы можем делать все, что захотим, и Запад не может нас остановить».

«Мало сомнений в том, что это отравление, – считает профессор Университетского колледжа Лондона и эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти (Mark Galeotti, University College London). – И в этом случае у нас имеется два варианта: либо это напрямую спланировал Кремль, либо это было сделано кем-то другим, кто как минимум, думал, что Кремль одобрит их действия. И здесь возникает досадный вопрос, что более страшно: мысль о Кремле, который убивает своих оппонентов, или о Кремле, который не может остановить других людей от убийства своих оппонентов».

Эксперт не исключил, что события в Беларуси могли стать одной из причин отравления российского оппозиционера: «Исторически Навальный всегда очень хорошо знал, как далеко он может зайти и где проходят красные линии. Возможно, сегодня мы имеем дело с сочетанием того, что произошло в Беларуси, продолжающегося протеста в Хабаровске и очевидного приближения выборов, а также риска того, что стратегия умного голосования Навального может повлиять на выборы. В некотором смысле это могло сместить линию допустимой деятельности».

«То, как ситуация сейчас освещается в российских официальных СМИ – печально, там нет реального освещения происходящего, – добавляет Галеотти. – Вместо этого мы имеем дело с откровенным троллингом, который исходит от таких людей, как Дмитрий Киселёв, который говорит, что если Навального отравили, то, конечно, это сделали американцы или британцы. Стоит также отметить, что в освещении российских СМИ нет единой стандартной линии, что снова наводит на мысль о том, что Кремль, возможно, и не ожидал этого, и отравление Навального было чьей-то инициативой. Но в любом случае, ясно, что Кремль никоим образом не желает признавать, что это произошло».