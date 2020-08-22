 

Мнение: Призывы из прекрасного далека…

22.08.2020, 1:13, Разное

Тихановская из Литвы призвала продолжать забастовки в Белоруссии "до перемоги".

Между тем, по заявлению премьер-министра Белоруссии https://www.youtube.com/watch?v=IovMdNaF8Mw&feature=emb_title, на вчера из 650 000 рабочих Белоруссии бастовало 360 человек.
Массовая забастовка пока что не складывается. отсюда и предложения денег за забастовки.

Также появился компромат на активиста Корецкого, который светился рядом с Тихановской и работал в штабе у Бабарико.

В распоряжении НТВ оказалась запись телефонного разговора, как утверждается, Владислава Корецкого — активиста штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Имя собеседницы Корецкого не сообщается.
«Сейчас им устроят вырезание, — откровенничает Корецкий. — Каждый день в новостях будет по 10, по 30 мертвых омоновцев… Я буду праздновать каждую смерть омоновца, каждую смерть мента».
«Надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго, чтобы они мучались каждую секунду», — продолжает он.
«Информация об этих суках уже есть. Где они живут, с кем они живут. Завтра будем резать их семьи. Парень один другому так сказал, что они собираются резать семьи этих омоновцев. Если я буду знать, что человек убивает омоновцев, я лично помогать не буду. Но если надо будет перекантоваться… я всегда помогу такому».Владислав Корецкий был задержан 14 августа, сейчас он находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют по статье «массовые беспорядки». За участие в них в Белоруссии грозит до 8 лет, за организацию — до 15. Правозащитные организации Белоруссии считают Корецкого политзаключенным.

Сама запись тут https://www.ntv.ru/novosti/2399301

Для пропаганды Лукашенко это конечно просто подарок. Раздергивай на цитаты и крути по ТВ почаще. Особенно про резать семьи.

Плюс призывы Колесниковой к сотрудникам силовых структур.

Умиляют манипулятивные пассажи про "истребление белорусов" и "геноцид", а также материальные посулы тем кто перейдет в лагерь оппозиции.

PS. Между тем, также сбежавший за границу Цепкало (сейчас он вроде как в Польше), заявил, что Тихановская не смогла добиться ее политического признания на Западе.

Источник: Colonel Cassad



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