 

Бывшего спецназовца США заподозрили в шпионаже в пользу России

22.08.2020, 0:48, Новости дня

Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил, известного как «зеленые береты», арестован в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им «информации, касающейся вопросов национальной обороны», говорится в заявлении Минюста США.

«Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <…>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», – приводит текст сообщения ТАСС.

Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый «периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб».

«В 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил <…> имена и данные о ряде своих бывших сослуживцев», – указывается в документе.

Минюст США уточнил, что Деббинсу грозит пожизненное заключение.

Напомним, в июле в шпионаже на Россию заподозрили офицера ВМС США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Киев и восемь областей не могут ослаблять карантин – Минздрав

09.08 / Путин лишил высших офицеров армии каракулевых шапок

27.07 / Британское правительство решило бороться с ожирением граждан

09.08 / Представительство президента в Крыму опубликовало перечень оснований для пересечения админграницы

17.08 / Полиция открыла уголовное производство по делу о поджоге автомобиля журналистов “Схем”

11.07 / США и Европа осудили решение Турции изменить статус Собора Святого Софии

14.08 / В Китае нашли Covid-19 в куриных крылышках из Бразилии, ВОЗ успокаивает — вероятность заразиться через пищу невелика

29.07 / В США вычислили двух агентов ГРУ, курирующих вброс дезинформации о пандемии

12.08 / «Союз отцов» анонсировал форум о проблемах мужского воспитания детей в России

28.06 / Китайский журналист рассказал о стереотипах про русских невест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска