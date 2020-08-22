Шмыгаль заявил, что в бюджете Украины дыры нет

22.08.2020, 0:20, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине никакой дыры в бюджете нет, а есть есть дефицит около 300 млрд гривен. Об этом он сказал в интервью агентству “Укринформ”.

“Ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой дыры в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%”, – сказал он.

Премьер отметил, что уровень бюджетного дефицита Украины действительно приближается к 300 млрд гривен, но это цифра “умеренная и абсолютно посильная”.

“На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита”, –заявил премьер.

Он отметил, что преодолевать дефицит, управляя бюджетом в ручном режиме, власти не будут.

“Управлять этим процессом в ручном режиме невозможно. Бюджет был утвержден парламентом, в него внесены все необходимые изменения еще во втором квартале. Страна живет согласно утвержденной смете. Мы стабильно идем в бюджетном графике, определенном законом”, – сказал Шмыгаль.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн грн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, в конце июля государственного долга составил 85 млрд долл.

https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_dlia_restrukturizatsii_borgovikh_zoboviazan_ukraini_nemaie_pidstav__ani_politichnikh_ani_ekonomichnikh-2349