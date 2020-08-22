 

Служба внешней разведки Украины выпустила свой первый рекламный ролик. Видео

22.08.2020, 0:20, Новости дня

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Видео: СЗР України /YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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