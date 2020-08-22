ГАИ Белоруссии сообщила о восьми наездах на сотрудников милиции во время протестов

22.08.2020, 0:08, Новости дня

За все время протестов в Белоруссии было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, пострадали 12 человек, сообщил начальник управления ГАИ МВД Белоруссии Дмитрий Корзюк.

«За период с 9 числа [августа] по сегодняшний день на сотрудников органов внутренних дел совершено восемь наездов, пострадали 12 человек. Степень тяжести повреждений определяется врачами, наши сотрудники находятся на лечении», – сообщил Корзюк в видео, размещенном на YouTube-канале МВД Белоруссии.

По словам главы ГАИ Белоруссии, все подозреваемые водители установлены. «Практически все задержаны, ведется работа по расследованию этих уголовных дел, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – сказал он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, три человека погибли.