 

«Убийцу из Золотого штата» приговорили к пожизненному заключению

22.08.2020, 0:05, Новости дня

Бывший офицер полиции, который в течение десятилетий вел двойную жизнь, являясь в действительности серийным убийцей и насильником, известным под прозвищами «Убийца из Золотого штата» и «Насильник из Восточного региона», приговорен к пожизненному заключению. Он признан виновным в серии убийств и изнасилований, совершенных в 1970 – 1980-х годы.

Судья округа Сакраменто удовлетворил ходатайство прокуратуры о пожизненном заключении без возможности условно-досрочного освобождения для 74-летнего Джозефа Дианджело.

Сам Дианджело не проявил никаких эмоций во время почти двухчасового зачтения приговора, которое проходило в импровизированном зале суда в Университете Сакраменто – помещение для проведения массовых мероприятий было использовано для того, чтобы приговор в условиях эпидемии могли заслушать оставшиеся в живых жертвы маньяка и члены их семей.

Когда судья предоставил преступнику возможность выступить с последним словом, Дианджело медленно поднялся с инвалидной коляски, снял маску, окинул взглядом выживших жертв и членов семей людей, которых он убил, и сказал: «Я выслушал все ваши показания. Каждое из них. И мне искренне жаль всех, кому я причинил вред. Спасибо, Ваша честь».

В июне, в рамках сделки с обвинением, Дианджело признался в 13 убийствах и 13 изнасилованиях, совершенных в период с 1975 по 1986 год. Это избавило его от потенциального смертного приговора.

Дианджело, которого прокурор в пятницу назвал «призраком, который десятилетиями преследовал Калифорнию», также признался в десятках изнасилований, однако срок давности по этим преступлениям истек. По данным прокуратуры, в общей сложности он вторгся в 120 домов в 11 округах штата Калифорния.

Личность «Убийцы из Золотого штата» долгое время оставалась загадкой, а его преступления оставались нераскрытыми на протяжении десятилетий.

Дианджело арестовали 24 апреля 2018 года. Следователи связали Дианджело с преступлениями, используя новую на тот момент методику анализа ДНК.

Прокуроры округов, где Дианджело совершал свои преступления, заявили судье Майклу Боумену, что преступник не заслуживает жалости.



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