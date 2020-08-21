 

Мнение: Сахарная кома

21.08.2020, 23:40, Разное

Главврач омской больницы заявил, что отравления не было, и что у Навального “нарушение углеводного баланса”, а также “резкое понижение сахара в крови вызвало потерю сознания”. Так нам намекают, что у Навального диабет и “сахарная кома”.

Честно говоря, на вид Навальный не похож ни на алкоголика, ни на диабетика. Мутят они что-то. Версия с “розыгрышем” становится все более убедительной.

Занятно, кстати, что главврач омской больницы, как теперь принято – единоросс, то есть член той самой партии, которую Навальный называл “партией жуликов и воров”. Уже поэтому объективность и беспристрастность медзаключений вызывают большое сомнение.

Ранее, напомню, на ту же “сахарную кому” усиленно намекали, объясняя очень похожую историю с поэтом Быковым в прошлом году (тоже самолет, экстренная посадка, искусственная кома). Однако прикол в том, что диабета у Дмитрия Быкова нет – инфа 100%. Как, думается, и у Навального.

Ну и жену к Навальному не пускают в реанимацию по единственной причине – опасаются, что она изловчится и возьмет при свидании какие-то его “биологические образцы” – слюну там или кусочек кожи. Звучит дико, да; но у “безопасников” своеобразное мышление. Потому что иначе не объяснить нарушение известного (и недавнего!) приказа Минздрава о допуске родственников в реанимацию.

Источник: Размышления вольного социолога



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