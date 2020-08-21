Защита потерпевших обвинила свидетеля Ефремова во лжи

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21.08.2020, 23:08, Новости дня

Адвокаты потерпевших по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова решили потребовать возбуждения уголовного дела по даче заведомо ложных показаний против свидетеля, сообщившего, что вместо артиста за рулем был другой человек.

«Потребуем (возбуждения дела) на стадии прений», – цитирует адвоката Анну Бутырину «Интерфакс».

Ранее «секретный» свидетель защиты Александр Кобец уверенно заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины, который позже начал угрожать расправой, сказал мужчина.

Позже он не узнал себя на записях с места событий. Также Кобец отмечал, что слеп на один глаз, и в день ДТП пил пиво с приятелем.



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