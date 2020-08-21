Увеличилось число пострадавших при взрыве в Ярославле
21.08.2020, 23:08, Новости дня
Количество пострадавших при взрыве в жилом многоэтажном доме в Ярославле увеличилось до четырех человек.
«Двое пострадавших находятся в больнице имени Соловьева, еще двоих туда везут. И один человек скончался», – сказала представитель городской станции скорой медицинской помощи.
Из дома, где произошел взрыв, эвакуировано 160 человек из аварийных подъездов, сообщили ТАСС в оперативном штабе.
«Предварительно, жителей будут размещать в администрации Дзержинского района. Вопросы всестороннего обеспечения организованы. Происходит перепись населения», – сказали в МЧС.
Сам дом был построен в 1992 году. В нем 120 квартир, проживают 342 человека.
Между тем, в МЧС сообщили об открытии горячей линии.
«Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС РФ по Ярославской области: 8-4852-79-09-01», – сказали в ведомстве.
Напомним, вечером в пятницу в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей. ГУ МЧС подтвердило гибель женщины, под завалами могут оставиться люди.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет