Протесты в Минске: люди образовали на улицах “живую цепь”

21.08.2020, 22:58, Новости дня

В Минске вечером 21 августа люди образовали живую “Цепь покаяния” длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения силы к мирным демонстрантам и солидарность с пострадавшими. Об этом сообщает “Радыё Свабода” и портал TUT.BY.

По замыслу организаторов, должна протянуться более чем на 13 км от мемориала в Куропатах до первого переулка улицы Окрестина, где расположен Центр изоляции правонарушителей. Сюда в массовом порядке привозили демонстрантов, задержанных после президентских выборов.

Фото: Ольга Шукайло / tut.by

Люди держали в руках бело-красно-белые флаги. Им в ответ сигналили проезжающие мимо автомобили.

Фото: Вадим Замировский / tut.by

TUT.BY сообщил, что во многих местах к участникам подходили силовики и просили разойтись, предупреждая, что на них могут составить протокол за административное нарушение.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

БелаПАН сообщил, что участники акции стояли с плакатами, осуждающими насилие силовиков, некоторые демонстративно держали руки за головой, изображая арестантов.

В воскресенье, 23 августа, анонсировали заявление лидеров координационного совета по передаче власти в Беларуси Белорусов призвали выйти на марш в центре Минска.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.