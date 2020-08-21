“Не было симптомов, а уже через два-три дня – пневмония”. Зеленская рассказала, как перенесла COVID-19
21.08.2020, 22:58, Новости дня
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о том, как перенесла коронавирусную инфекцию. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в Facebook.
По словам Зеленской, известие о болезни стало для нее полной неожиданностью.
“Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным”, – уточнила она.
На пике болезни в течение трех дней Зеленская чувствовала себя очень плохо – сильно болела голова, был сильный, продолжительный кашель. В это же время она узнала, что семилетний сын Кирилл также болен.
“К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня – пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом – высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двухстороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В целом мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был “положительным”, – рассказала она.
Сейчас Елена поборола болезнь, есть антитела к вирусу, но она продолжает носить маску в общественных местах.
“Да, возможно, в этом уже нет необходимости… Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно”, – подчеркнула она.
Первая леди поблагодарила врачей и медсестер за лечение и поддержку и пожелала скорейшего выздоровления всем, кто болеет сейчас.
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Posted by Олена Зеленська on Reede, 21. august 2020
О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. 16 июня ее госпитализировали с двухсторонней полисегментарной пневмонией.
Из-за заражения супруги Зеленский вынужден был перейти на особый режим работы – он не проводил личных встреч, все совещания были переведены в онлайн.
3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19.
21 августа стало известно, что семилетний сын Елены и Владимира Зеленских также переболел COVID-19.
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