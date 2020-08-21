 

Зуд может быть предупреждающим признаком рака

21.08.2020, 22:55, Новости дня

Исследователи выяснили, что зуд с сыпью на коже или без может указывать на рак. Вероятность обнаружения онкологического заболевания его наличие увеличивает в несколько раз.

Ученые утверждают, что зуд, который не проходит длительное время, может быть серьезным предупреждающим сигналом о развитии рака. Группой специалистов были проанализированы данные почти 17 000 взрослых пациентов, которые обратились к медикам с жалобой на зуд. Ученые сравнили их данные со сведениями примерно 5 000 000 других пациентов без этого симптома.

Обнаружилось, что вероятность развития злокачественных опухолей при наличии зуда была в шесть раз выше. У пациентов, которые страдали от зуда, чаще всего обнаруживался рак печени, а также опухоли желчного пузыря или желчных путей, системы кроветворения и кожи.



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