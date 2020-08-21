Xiaomi заменит SMS функцией 5G-сообщений

21.08.2020, 22:55, Новости дня

Очевидно, формат SMS-сообщений устарел уже настолько, что производители начали думать о том, чем бы его заменить. В компании Xiaomi решили использовать вместо привычных СМС-ок сообщения в формате 5G.

На первых порах новую систему текстового общения испытают на нескольких моделях смартфонов Xiaomi. Кстати, наличие 5G будет вовсе не обязательно. Достаточно и предыдущего формата связи 4G.

В отличие от SMS, стандартные 5G-сообщения будут поддерживать мультимедиа. Кроме того, пользователи получат возможность отправлять гораздо больший объем информации. Предполагается расширение сервиса сразу по нескольким основным направлениям, отмечает разработчик. Что из этого получится, покажет время.