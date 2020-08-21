Личное: Полноватые и полунищие серые люди

21.08.2020, 22:50, Разное

Меня давно и активно пытаются затащить в ящик. Я не иду: некогда.

Телевизионщикам всегда говорю правду: «Я готова предоставить вам себя на час на растерзание после того, как вы мне заплатите 15 миллионов рублей».

Они в ответ начинают кудахтать, уговаривать: «Дорого! А мы вам прайм дадим! Это же телевидение! Все хотят!»



Фото: Соцсети

Ну, я-то — не все: моё время стоит дорого.

Ваше время не стоит ни хера, а потому вы — в жопе.

Как у вас сейчас настроение? Готовы нырнуть в ледяную прорубь правды о себе? Если нет, закрывайте пост. Если да, то от души желаю выплыть.

Поехали!

Смотрю я на весь тот кипеш, который разворачивается вокруг Навального и Ефремова, и думаю: «А ведь вам срать и на того, и на другого».

Неважно, какой позиции вы придерживаетесь — отравили ли Навального или тот перепил, казнить ли Мишу или помиловать — в глубине души вам на них — срать.

Вы не заплачете, если Навальный умрёт. Если Ефремова отправят в колонию, это не нарушит ваш сон и даже не снизит аппетит. Вы и выспитесь хорошо, и пожрёте вкусно, ещё и поржёте в тот вечер, если будет повод.

Навальный, Ефремов, Немцов, Жанна Фриске, Заворотнюк — всё это для вас не более, чем развлечение. Драма, разворачивающаяся в реальной жизни других людей.

Других — вот та самая деталь, в которой и заключается дьявол. Вас развлекает чужая жизнь в то время, как собственной жизнью вы давитесь, словно холодной, серой манной кашей.

В своей жизни вы — неудачники: полноватые и полунищие серые люди.

У вас есть время натягивать тупые футболки на туши, набитые говно-едой, и горлопанить за алкаша Ефремова. У меня свободного времени нет. Тупо нет. Я с утра до ночи занята построением своей собственной жизни.

Ходите сюда, учить буду: если бы вы относились к своему времени так, как я, мы бы жили в раю на Земле.

Вы все были бы при бабках, на спорте и в отличном настроении. Вы все были бы при деле. При деле своей собственной — драгоценной-предрагоценной! — жизни.

Но нет: свою жизнь вы спускаете в унитаз, а подкармливаете себя чужой.

Вам же не только на Навального и Ефремова срать, как бы яростно ни бились вы за или против них в Интернете, вам на самих себя срать.

Разве я не права?