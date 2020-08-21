 

Израильская ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

21.08.2020, 22:48, Новости дня

Система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», – приводит сообщение пресс-службы ЦАХАЛ ТАСС.

Ранее в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Напомним, в последние две недели армия Израиля наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров со взрывными устройствами из Газы. 11 августа Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава.

Кроме того, в понедельник израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.



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