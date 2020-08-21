Трамп: демократы ввергнут США в «анархию, безумие и хаос»

21.08.2020, 22:40, Новости дня

После того, как демократы в ходе своего национального съезда обвинили действующего президента в том, что тот является «хаотичным и нечестным» лидером, Дональд Трамп в пятницу принял ответные меры, заявив, что именно демократы ввергнут Соединенные Штаты в хаос, если Джо Байден победит на президентских выборах в ноябре.

Президент сказал об этом, выступая на ежегодном заседании Совета по национальной политике, которое прошло в Арлингтоне, штат Вирджиния.

«Если наши оппоненты победят, никто в нашей стране не будет находиться в безопасности, – сказал Трамп, обращаясь к консервативным активистам в своем первом публичном выступлении после окончания Национального съезда демократов, который завершился в четверг вечером, – Я – единственный, кто стоит между американской мечтой и полной анархией, безумием и хаосом», – сказал Трамп.

Предваряя основную тематику, которую республиканцы собираются обсуждать на своем общенациональном съезде на следующей неделе, Трамп акцентировал тему установления закона и порядка, которую он решил продвигать в ответ на массовые протесты против жестокости полиции и расизма в крупных американских городах, включая Портленд, штат Орегон.

Трамп сказал, что в городах, которыми управляют демократы, полиция ослаблена, и привел в качестве примера всплеск убийств в Чикаго, Миннеаполисе, Нью-Йорке и Филадельфии. Он призвал американцев отвергнуть идеи «радикальных левых социалистов и марксистов». Трамп также назвал протестующих в Портленде «сумасшедшими».

«Таким образом, 3 ноября на карту будет поставлено будущее нашей страны и, по сути, нашей цивилизации», – заявил президент на ежегодном заседании Совета по национальной политике.

В своем выступлении Трамп назвал завершившийся съезд демократов, в ходе которого руководители конкурирующей партии подвергли президента жесткой критике, «самым мрачным, самым злобным и хмурым в истории США».