Вести – количество заражённых коронавирусом на Украине перевалило за 100 тысяч

21.08.2020, 22:30, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране по состоянию на 21 августа подтвердили 100 643 случая коронавирусной инфекции. Как пишут «Вести», в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти на местах обещают принимать более жёсткие меры и вводить дополнительные ограничения.



Reuters

На Украине по состоянию на утро пятницы, 21 августа, выявлено ещё 2106 заболевших коронавирусом. Как пишут «Вести», об этом заявил сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего в стране подтвердили 100 643 случая коронавирусной инфекции. Победили болезнь 51 078 человек, а жертвами вируса с начала пандемии стали 2207 человек.

В регионах страны лидерами по количеству заболевших являются Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Черновицкая и Харьковская области, а также Киев.

Как напоминает издание, украинский кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти на местах будут принимать более жёсткие меры и вводить дополнительные ограничения.

В мире же по состоянию на 18 августа насчитывается 22 309 441 инфицированных коронавирусом. Количество смертельных случаев достигло отметки 784 377, а более 15 миллионов человек победили вирус.