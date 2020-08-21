Мнение: Фактов ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии не обнаружено

21.08.2020, 22:25, Разное

На сайте Госдумы РФ вывесили совместное заявление парламентского собрания Союза России и Белоруссии, где заявлено, что нарушений ставящих под сомнению победу Лукашенко не обнаружено, а сами выборы были честными, открытыми и конкурентными.

9 августа 2020 года в Республике Беларусь состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Республики Беларусь избран А.Г. Лукашенко.

Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси.

За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено.

Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа.

Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права.

Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь.

Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля.

Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины.

http://duma.gov.ru/news/49352/ – цинк

Лавров провел переговоры в Макеем, где в очередной раз была подчеркнута позиция РФ о недопустимости иностранного вмешательства и посредничества во внутрибелорусские дела.

Кроме того, Лукашенко прямо обвинил в организации беспорядков на территории Белоруссии США, которые по его словам управляют подрывной деятельностью с территории стран соседствующих с Белоруссией. Видимо с расширением посольства США в Минске и поставками нефти у Батьки с американцами не сложится.

Также Лукашенко заявил, что ситуация с протестами будет им решена в самое ближайшее время, а угрозы в адрес сотрудников ОМОНа и их семей будут вытравлены "каленым железом".

Оппозиция на это заявляет, что на выходных надо срочно выходить, иначе потом будет поздно – Лукашенко окончательно оправится и начнутся репрессалии. Волнение имеет очевидную подоплеку – явно не ожидалось, что Лукашенко не уйдет и не были просчитаны последствия этого для самих оппозиционеров.

В итоге, перед митингами на выходных, после "перемоги" 16 августа, митинги 22-23 августа начинают выглядеть для оппозиции как последний шанс навязать борьбу Лукашенко. И если там будет вяло, то скоро мы увидим решение проблем "каленым железом".

UPD: Лукашенко заявил, что не хочет вводить военное положение в Белоруссии и хочет, чтобы все жили как раньше. Для этого он будет проводить жесткую линию на стабилизацию.

PS. Креативы обновленной пропаганды за Лукашенко.