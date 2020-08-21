 

Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина

21.08.2020, 22:23, Разное

Лукашенко не раз предавал Россию и надеяться на полную поддержку “большого брата” больше не может, заявил Федоров. Депутат уверен, что когда обстановка в Белоруссии успокоится и положение президента стабилизируется, он снова нанесет Москве удар в спину.

По его мнению, Россия должна поддержать Лукашенко в текущий момент. Но необходимо понимать, что белорусский лидер теперь – временный союзник, предупредил Федоров.

В Белоруссии Кремлю следует ориентироваться на сторонников России, укреплять с ними контакты, убежден парламентарий. Нужно отбирать таких людей во властной вертикали республики, в армии и правоохранительных органах, говорит депутат.

С Лукашенко стоит вести диалог, но Москва должна понимать, что в будущем Белоруссии ему места нет, заявил Федоров. “Мы ему не верим – слишком долго он нас предавал”, – цитирует политика портал “Политнавигатор”.

Тем временем Александр Лукашенко высказался об отношениях с Владимиром Путиным. “Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание”, – сказал глава государства 21 августа во время посещения агрокомплекса “Дзержинский”.

Стоит отметить, что только по официальной информации Александр Лукашенко и Владимир Путин за последние дни созванивались четыре раза. Это больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, что белорусская оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Оппоненты главы государства создали Координационный совет для передачи власти и призвали президента к переговорам. Лукашенко отверг предложение.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Масштабный пожар в Нижневартовске попал на видео

14.08 / Эксперт Сергей Песков объяснил, как можно поднять зарплаты в России

26.06 / Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес не скрывают своих чувств на отдыхе в Мексике

04.08 / Мнение: Китай готовит развертывание системы раннего предупреждения о ракетном нападении

15.07 / В Подмосковье полиция рассекретила деятельность семьи сутенеров

04.07 / В Apple намерены сделать из iPhone полноценную замену паспорту

14.08 / Личное: Любовь к халяве

05.07 / Названы разрушающие зубы вредные привычки

07.08 / “Быть самим собой”: Глюкоза обматерила подписчиков Собчак из-за клипа Лободы

15.08 / В Совфеде оценили инициативу раздать деньги малоимущим россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска