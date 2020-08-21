Мнение: Гоша и Катя: Физика в постели

21.08.2020, 22:15, Разное

(Из серии “Уроки Психософии”)

Продолжим анализировать суперхит советских времен «Москва слезам не верит». У нас тут уже разгорелась дискуссия со знатоками: часть других поклонников Афанасьева утверждают, что у Кати, дескать, Воля-3, а у Гоши, наоборот, Физика-3!

Вынужден гневно возразить этим инсинуациям! Конечно, никакой ФЗ у Гоши нет и в помине. Вспомним, как он впервые приходит к Кате: без лишних предисловий подстерегает ее у дома после работы, после чего уверенно, как будто так и надо, идет вместе с ней в ее квартиру. И что он там делает? Тут же принимается готовить обед на всех! Натурально – повязывает фартук, по-хозяйски располагается в кухне и приступает. Причем, что характерно, в итоге действительно делает обед из нескольких блюд, причем не забывает и про красивую сервировку стола.

Спрашивается – способен ли на такое обладатель Третьей Физики? Для ответа давайте вообще представим, как бы себя вели обладатели разных Физик в такой пикантной ситуации – первый визит на квартиру к нравящейся женщине в самом начале романа.

Физика-1. Очевидно, что Ф1 в такой ситуации постаралась бы сразу же заняться сексом. А чем же? Она ведь за этим и пришла (ну не обедать же, в самом деле!) Главное – результат! То есть, вне всяких сомнений, Катя как минимум подверглась бы весьма настойчивым домогательствам. Вот уже ПОТОМ, в пост-, так сказать, коитальный период – да, Ф1 (если он действительно сильно заинтересован в партнерше) мог бы заняться и обедом. Хотя опять же – едва ли бы он стал его готовить. В стиле Первой Физики – забабахать что-нибудь роскошное, к примеру, заказать блюда и сервировку из «Метрополя». Если же наша Ф1 стеснена в деньгах – ну, в таком случае она как минимум достала бы из кармана – для любимой женщины! – банку красной икры. Словом, даже «после секса», будучи расположенной пожрать, Первая Физика скорее сделала бы акцент на внешний эффект и роскошь, а не на то, чтобы самолично орудовать на кухне.

Продолжим про статические Физики. Физика-4, которая, как мы знаем, «вообще не по этому делу» – она бы, конечно, не стала бы приставать к Кате с глупостями типа «залезть под юбку». Но и искать на кухне «что бы пожрать» тоже едва ли бы стала. Ф4 (если партнерша нравится) с удовольствием занялась бы чем угодно – скажем, читала бы стихи вслух, пару часов азартно обсуждала бы Теорию Большого Взрыва, достала бы колоду карт и предложила сыграть в дурака, словом, веселилась бы вовсю. Если бы партнерша настойчиво потянула в спальню – Ф4 бы уступила, конечно, и была бы на высоте – считая, впрочем, все это «перепихивание туда-сюда» делом докучным и совершенно необязательным, хотя и не лишенным приятности.

Но ладно, перейдем к динамическим Физикам. Вот Ф3 – «язва по Физике». Пошла бы Третья Физика готовить обед?! Да никогда! И в первую очередь потому, что на вопрос типа «хочешь ли есть?» в такой СТЕСНИТЕЛЬНОЙ ситуации Ф3 почти наверняка ответила бы «Нет, я не голодна».

Это важный момент! Люди с Третьей Физикой вообще крайне неохотно признаются в том, что испытывают какие бы то ни было материальные, физические потребности – и бывают шокированы, когда про свои материальные потребности говорит кто-то другой! Это ведь и есть пресловутое ханжество Третьей Физики! В определенном смысле для Ф3 признать, что «я хочу есть» – практически то же самое, что сказать «я хочу потрахаться», то есть это НЕМЫСЛИМО! Это ужас! Как можно показывать свои плотские желания?! «Эта женщина надела короткую красную юбку, чтобы показать мужчинам, что она хочет секса! Боже, какой кошмар! Куда катится мир??»

И уже поэтому Физика у Гоши ну никак не третья: вспомним, как он всегда прямо и откровенно признает: «Я хочу есть», «Что-то я проголодался» и т.д.

Да и сама уже ставшая классической сцена знакомства Гоши и Кати в электричке: это же превосходный образчик того, как свободная и раскованная Физика-Вторая «цепляет» зажатую «Физику-Третью»! Начинается, как мы помним, с косого взгляда Кати на грязные ботинки Гоши и его мгновенного признания, что он «тоже терпеть не может грязную обувь». Первый обмен – подтверждение, что у обоих Физики динамические, процессуальные, обоих интересует процесс «чистки». Нам, Физике-Первой (то есть мне, например) этого не понять: мы принимаем физический мир как есть, и это внимание к обуви нам кажется диковатым; в конце концов – какая разница? Ботинки – они чтоб ходить!

Но для двух обладателей динамических Физик тут уже проскочила «искра», говорящая о некоей общности мировоззрения… И далее Гоша начинает ВКУСНО рассказывать случайной попутчице о простой, но питательной, а в чем-то даже изысканной еде (и питье) – водке, шашлыках и бутербродах. По сути, Гоша делает то, на что Катя, с ее Ф3, органически неспособна… Но при этом страстно хотела бы так уметь!!

А что испытывала Катя, слушая, как Гоша вроде бы безыскусно повествует о том, как он будет делать бутерброд – то есть напрямую и ЛЕГКО рассказывает о способе удовлетворения своей физиологической потребности, причем созвучной с ее собственной? Да для нее, несчастной Ф3, это почти то же самое, как если бы Гоша вдруг заговорил о том, как, в каких позах и как долго он хотел бы заниматься с нею сексом!

Конечно, в последнем случае Катя была бы шокирована – еще больше, чем увлечена (мы же знаем, какие бездны вожделений таятся в изломанных натурах Ф3)! Однако Гоша избрал прекрасный, социально приемлемый способ «зацепить» ее; тут тот самый случай, когда «путь к… гм! сердцу партнера» действительно лежал… ну, не через желудок – но через тему еды точно.

То есть, возвращаясь к тому, как ДОЛЖНА БЫЛА БЫ вести себя Физика-3 в квартире потенциального партнера. Во-первых, она была бы «не голодна» (даже если бы до этого три дня не ела). Во-вторых, даже переместившись на кухню, она, конечно, не стала бы ничего готовить, а нудно, до полного посинения, хлебала бы там пустой чай или кофе, изображая «разговор о духовном», но испытывая при этом нарастающую тоску. «Атаковать» Третья Физика обычно не решается – просто потому, что никогда не уверена ни в своей привлекательности, ни в своей потенции.

То есть это был бы нуднейший вечер, который закончился бы, скорее всего, пшиком; именно поэтому, предвидя такой исход, никакая нормальная Ф3 никогда не попрется сразу на квартиру даже к страстно вожделенной пассии – необходимость проявлять инициативу доводит ее до изнеможения.

Будь у Гоши Ф3 – он бы пришел к Кате с билетами в театр, кино или цирк, или пригласил бы ее в ресторан – словом, на так называемую «нейтральную территорию», не предполагающую быстрой развязки и немедленного совокупления; и далее наш обладатель Третьей Физики разными способами пытался бы дать понять партнеру или партнерше, что ЕМУ пора бы уже проявить инициативу. В этом, собственно, и заключается «способ ухаживания» робкой Третьей Физики.

Однако, поскольку Третья Физика и у Кати тоже – это ухаживание так и закончилось бы ничем: никто не проявил бы инициативу первым.

Вспомним, кстати, как сама Катя получила ребенка от Родиона (по всей видимости, счастливого обладателя Ф4): полностью создала ситуацию, заманила «клиента» к себе – после чего напоила его и наклюкалась сама: только в этой ситуации у нее что-то получилось.

И вот еще характернейший момент Третьей Физики у Кати, в том, же разбираемом нами эпизоде: когда они только входят в квартиру с Гошей. Гоша, жизнерадостен и бодр, тут же интересуется насчет обеда – а Катя плюхается на диван и обещает, что она «через 10 минут пойдет готовить», а пока «передохнет».

Спрашивается – где это Катя успела так переутомиться? Она ведь вроде бы сидела весь день в директорском кабинете, а не мешки с известью таскала. Умственно перетрудилась? Ну так, казалось бы, физический труд на кухне – прекрасный способ «переключиться», разве нет?

Конечно, нет. Ф3, как мы опять же знаем от Афанасьева, испытывают усталость перманентно, что называется, «по жизни». Просто – чувствуют себя усталыми (можно еще добавить – и больными). Кстати, Физику-1 эта вечная усталость партнерши рано или поздно начнет раздражать – а вот Физика-2 воспринимает это спокойно, просто как часть окружающей материальной действительности.

И еще прекрасный момент: Гоша, едва придя в квартиру, тут же отправляется ее обследовать, по-хозяйски распахивая двери и приглядываясь к обстановке. Спрашивается – стала бы так себя вести в чужом месте Третья Физика? Опять же – нет! Несчастная Ф3 проживает жизнь в убеждении, что окружающий материальный мир враждебен, с ним надо быть настороже. В новом для себя месте Ф3 старается если не откровенно робко вести себя, то, по крайней мере – НЕ ДЕЛАТЬ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ. Мало ли что…

И вот, наконец, мы приходим к тому, как же должна вести себя в квартире приглянувшейся незнакомки Физика-2 – то есть, я утверждаю, реальный Гоша! Конечно, первым делом Ф2 пойдет – и именно это Гоша и делает – обследовать жилище, прежде всего – на предмет обнаружения каких-то угроз, типа постороннего самца. Ф2, как мы знаем, абсолютно бесстрашна, но, главное – для Второй Физики материальный мир глубинно ДРУЖЕСТВЕННЫЙ: она не ждет от него подвоха.

Хорошо, обследовал; что потом – трахаться? Совершенно необязательно! Как раз пойти и приготовить, раз уж все голодны – совершенно естественная для Ф2 вещь. Комплексов по поводу «чужой кухни» у Ф2 нет по определению – для нее весь мир вещей «свой». И конечно, Ф2 не испытывает комплексов по поводу того, что она, дескать, «тратит» драгоценную физическую энергию на приготовление и сервировку, в то время как «еще неизвестно, будет роман или нет». Постоянное скаредное высчитывание «сколько я отдам – и сколько получу взамен» характерно для Ф3 и совершенно нехарактерно для мощной и неисчерпаемой (Афанасьев!) Второй Физики.

Наконец, последний штрих. Вспомним спор между Катей и Гошей по поводу состоявшейся драки с одноклассниками Катиной дочери. Прекрасная иллюстрация разницы подходов Ф2 и Ф3!

Катя, гневно: «Ты показываешь ребенку, что главное – это грубая сила!»

Гоша: «Нет, я показываю, что на всякую силу всегда найдется другая сила!»

То есть Ф3 протестует против придания значимости «грубой», то есть физической, силе; понятно, почему – ведь она не только всю жизнь ощущает у себя недостаток этой самой силы, но, и что хуже, считает это своей главной жизненной проблемой! Зачем же, как говорится, акцентировать??

И безмятежная Ф2 отвечает на это: не волнуйся, сила НАЙДЕТСЯ – то есть указывает истерзанной подруге, что на самом-то деле запас сил безграничен! Главное, что настоящая Ф2 действительно так думает.