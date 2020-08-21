 

Мнение: Путин знает, что любого могут отравить?

21.08.2020, 22:10, Разное

Омские врачи разрешили перевезти впавшего в кому Алексея Навального в немецкую клинику, потому что им разрешили передать Навального немецким врачам? И кто мог выдать такое разрешение омским врачам?  Кто позвонил парням с пытливыми глазами, оккупировавшим кабинет главврача больницы, в которой лежит в коме Алексей Навальный,   и дал разрешение дать разрешение омским врачам?

Александр Мураховский, главврач омской больницы, в которой находится политик Алексей Навальный, заявил «…мы не считаем, что пациент перенес отравление». Но почему какие-то коротко стриженные гопники блокировали доступ жене Алексея Навального Юлии к немецким врачам? Какая угроза может исходить от встречи Юлии Навальной с немецкими врачами?

И еще один вопрос. Почему Владимир Путин ездит по стране и миру со своей кружкой? Потому что опасается, что могут отравить? Потому что знает, что отравить могут любого?   Даже его

Потому что знает, что отравить могут любого?   Даже его… А уж какого-то мало кому известного и интересного Алексея Навального – тем более?

Фотографии отсюда,  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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